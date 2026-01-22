仁寶陳瑞聰：今年AI伺服器爆炸性成長 拚重返兆元企業
（中央社記者吳家豪台北22日電）代工廠仁寶今天舉辦尾牙旺年會，董事長陳瑞聰受訪表示，2025年營收下滑約17%至新台幣7575億元，是仁寶的谷底，經過內部轉型與體質調整後，2026年人工智慧（AI）伺服器業務會有爆炸性成長，他已向員工承諾要在最短時間內重返「兆元企業」。
被問及是否受邀參加輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下週來台將舉辦的企業高層「兆元宴」一起用餐，陳瑞聰賣關子表示，「到時候就知道」，並提到輝達台灣新總部用地正好鄰近仁寶，「我們的關係會越來越深」。
針對記憶體缺貨與漲價議題，陳瑞聰認為，這個情況將持續到2027年，對整個產業會有很大的衝擊。
陳瑞聰在旺年會前記者會開場坦言，「我最近壓力蠻大，心情也蠻沉重」，去年營收下滑幅度非常大，很大一部分原因是2021年因為疫情帶動筆電需求轉強，當時有享受到疫情紅利，生意相當好，一直在缺料。
他提到，疫情過後筆電需求每年都在下滑，仁寶進行轉型，把低毛利、純代工的產品線全部調整完，「2025年是我們的谷底」。
展望2026年，陳瑞聰說，過去一年半仁寶快速進行內部轉型與體質調整，同時積極推動AI硬體與應用、內部AI化，這一年半相當忙，但也很有成就。受惠於轉型與員工努力，今年AI伺服器應該會有爆炸性的成長。
陳瑞聰指出，由於很多客戶要求產能不能過度集中某個地區，仁寶去年通過5億美元（約新台幣158億元）的美國擴廠計畫，進展順利，預計今年第2季底會完工並快速衝刺，主要進行AI伺服器L10（伺服器組裝與測試）、L11（伺服器整機系統）等級產品的生產。仁寶也在墨西哥、越南和台灣擴充SMT（表面黏著技術）產線。
他說，仁寶筆電去年衰退，經過內部轉型和導入AI應用，從設計、製造自動化到成本管控都有很大進步。市調機構預期今年PC全球需求會衰退9%至10%，但仁寶預期筆電業績將持平或小幅成長。
陳瑞聰強調，仁寶正塑造為「AI為核心」的公司，AI伺服器今年占伺服器比重將達8成以上，AI PC（人工智慧個人電腦）占整體PC比重5到6成。
仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）指出，仁寶去年宣布在美國投資，新廠預計2026年中開始生產，已接到很多洽詢電話，需求真實存在，將會持續數年，不是單一泡沫或單一循環週期。仁寶2025年非PC營收占比提升到29%，今年將達40%，主因AI伺服器和其他業務持續成長。（編輯：林家嫻）1150122
