仁寶電腦「騎」心助「東基公益」 送愛十年不間斷

▲台東基督教醫院為迎接這持續十年的愛心，東基醫療財團法人執行長特助鄧志敦代表呂信雄執行長，帶領三人單車隊（著藍色上衣者），從都蘭一路陪騎進台東市。

台東基督教醫院三人單車隊陪騎一段 院長馬堅毅代表致謝

【記者 朱達志／台東 報導】成軍十年的仁寶電腦SDBG採購中心「『騎』心協力花東行」單車隊伍，今（二十八）日再一次騎進台東市，與「東基公益」台東基督教醫院及家立立基金會一年一度相見歡，並帶來滿滿的愛心支持。東基醫療財團法人執行長特助鄧志敦代表執行長呂信雄，帶領三人單車隊從都蘭一路陪騎進台東市。下午抵達東基後，院長馬堅毅醫師向仁寶電腦與相關採購之友長年的協助致上誠摯感謝。

愛不只「騎」 東基熱情迎接、一「騎」前進

發起這項活動的仁寶電腦全球庶務採購資深副總徐文達有感於花東地區資源缺乏，更關心「弱」「小」族群的需求，2015年仁寶電腦幹部培訓班的單車之旅，讓他決定「以實際行動傳遞愛」。隔年起號召SDBG採購中心同仁，以三天兩夜的時間一起「騎心協力花東行」，以騎單車的方式，實地了解花東地區社福機構、醫院的需求，到今年剛好十週年。

無論高溫烈日或冷風寒流，仁寶單車隊固定於十、十一月間前進花東。雖然曾受新冠肺炎（COVID-19）疫情等因素影響，三度未能成行，送愛的腳步未曾中斷。歷年來，陸續支持了東基癌症醫療大樓的興建、癌症預防關懷基金、家立立基金會與哈拿之家等服務事工。

以單車送愛的仁寶電腦SDBG採購中心今年已是第七次來到台東。今天為最後一天行程，一早從成功鎮出發，頂著冷風一路往南。當一行人騎抵都蘭文創園區的休息點時，東基的迎接隊伍早已在現場等候，有的高舉「2025騎心協力花東公益行大成功」手拿板，有的穿上醒目的恐龍裝熱烈歡迎，仁寶單車隊直呼開心又驚喜。

隨後，鄧志敦特助與東基自行車好手綜合病房護理長杜靖宜、總務室管理師呂佳樺等三人，也以行動力挺仁寶的單車送愛，陪騎到台東市。其中杜靖宜護理長陪騎別具意義，因綜合病房以照護癌症病人為主，而東基癌症醫療大樓的完工啟用、預防及陪伴弱勢癌友的癌症預防關懷基金，都曾有仁寶單車隊的愛心挹注。

▲仁寶電腦SDBG採購中心「騎心協力花東行」從2016年起至今已十週年，對東基及家立立基金會的關心不曾中斷。

仁寶與外部廠商再助東基行動早療、家立立

東基是仁寶單車隊由花蓮進入台東後送愛的第一站。資深副總徐文達率先代表仁寶電腦，捐款助東基行動早療及家立立基金會婦幼兒少家庭關懷服務，由東基院長馬堅毅醫師代表院方接受。資深副總魏秋瑞、資深處長黃錦文，以及資深經理詹情雯、莊孟芳、莊鴻源，永悅醫療儀器公司總經理朱仁湧多年來也同步響應。

徐副總表示，「騎」心協力行動是採購中心的年度大事，做公益也培養部門同仁向心力。這樣持續的行動也獲得其他部門及外部廠商響應，今年三十二人的單車隊伍中，除了採購中心同仁，也包括仁寶電腦的研發、業務、專業管理等部門同仁，許多人多年來未曾缺席。

馬院長對於這十年來未曾間斷的愛心致謝之外，也表示東基從2008年六月開啟「行動早療」服務，是看到了偏遠地區有早期療育復健需求，卻無法到醫院接受治療的孩童，遂由治療師組成的團隊到宅或到校為孩童療育、提供家長教育。因為大眾的愛心支持，讓這項服務持續迄今。

家立立基金會則由負責辦理收出養媒合的恩慈部門主任黃曉婷代表向仁寶電腦表達感謝，並分享家立立今年十月新開啟的服務事工「類家庭安心照顧服務」，在籌備階段及提供服務後的點滴故事。（照片記者朱達志翻攝）

▲永悅醫療儀器公司總經理朱仁湧（左）多年來響應義舉不間斷，今年持續捐款，家立立基金會恩慈部門主任黃曉婷代表基金會致贈感謝狀。