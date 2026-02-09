仁寶1月營收月減年增 金寶1月業績年月雙減

金寶管理層目標今年由電子製造服務進一步邁向原廠委託設計製造的市場地位。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕金仁寶集團旗下仁寶(2324)、金寶(2312)營收成果出爐，仁寶(2324)單月營收月減年增，金寶則是年月雙減，兩家公司管理層皆看好今年受惠於AI伺服器供應鏈終端拉貨動能有增無減，加上過去相關事業的對比基期較低，2026年可望會有相當不錯的表現。

仁寶1月營收593.66億元，月減10%、年增7.3%，1月PC出貨160萬台，月減33.33%、年減30.43%。集團透過加速推動內部轉型與體制調整，並積極布局AI相關硬體產品與應用，管理層看好今年AI伺服器業務將會出現「爆發性成長」，全年貢獻占比可望飆升至伺服器業務的8成以上，挑戰最短時間營收重返兆元大關。

金寶(2312)1月營收130.61億元，月減3.3%、年減13.1%，泰金寶-DR(9105)1月營收111.84億元，月增3.5%、年減7.2%。管理層目標今年由電子製造服務(EMS)進一步邁向原廠委託設計製造(ODM)的市場地位，進而提升客戶黏著度與獲利能力，隨著AI與自動化、數位化管理落地，公司將以產品轉型與高附加價值策略迎接新一輪成長。

