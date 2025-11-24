仁川機場驚魂！中年男和地勤起口角竟喊「行李有炸彈」 結果被捕了

一名50多歲男子在仁川機場和地勤發生爭執，竟然謊稱行李有爆炸物，驚動警方。（示意圖，pixabay）

南韓仁川國際機場24日清晨發生一起虛驚事件，一名50多歲男性旅客因與航空公司地勤發生爭執，竟脫口宣稱自己的行李箱內「有爆炸物」，隨即引發警方與爆裂物處理小組出動，所幸最終證實為虛驚一場，但男子已被依涉嫌公共恐嚇帶回調查。

和地勤起口角！男子嗆「我的箱子有炸彈」

根據《韓聯社》報導，仁川國際機場警察說明，事發於今（24日）凌晨5點左右，地點位於仁川機場第二航廈出境櫃檯。當時50多歲的A男與航空公司地勤因托運程序發生激烈口角，A男情緒激動之下脫口而出：「那個箱子裡有爆炸物！」

此言一出，地勤員工立刻依程序通報警方，瞬間引發出境大廳一陣緊張。

爆裂物小組全面清查 未發現任何危險物

接獲通報後，警方立即調派爆裂物處理小組到場，在人員警戒下檢查A男攜帶的白色保麗龍箱。經過詳盡搜查後，並未發現任何危險物品，現場情況迅速解除警戒。

警方表示，此次虛假爆裂物言論並未造成航班延誤，但屬於嚴重擾亂公共安全的行為。

涉嫌「公眾恐嚇」被帶走 動機仍需釐清

警方依涉公眾恐嚇將A男帶回進行調查。目前初步了解，他是在與地勤爭執過程中情緒失控，才做出不當發言，但確切動機仍待進一步釐清。警方也提醒，任何涉恐嚇、和爆裂物相關的玩笑或言語，無論是否為真實威脅，都可能觸犯刑法並遭受重罰，呼籲旅客務必保持理性，勿以言語挑釁或開玩笑，以免害己害人。

