仁川知名蔘雞湯爆食安！他咬下雞胗秒爆異味 驚見「黃褐色糞便」崩潰

南韓仁川松島一間知名蔘雞湯餐廳近日爆出食品衛生爭議。（圖／翻攝自中央日報）

南韓仁川松島一間知名蔘雞湯餐廳近日爆出食品衛生爭議。有消費者指控，店家未妥善處理雞隻內臟，導致餐點中殘留未消化的飼料與排泄物，讓人作嘔，事件曝光後在網路上引發熱烈討論。

韓國《中央日報》（중앙일보）報導，民眾A先生（化名）4日在網路社群發文表示，去年12月23日晚間7時30分左右，他前往該餐廳用餐並點了蔘雞湯。食用過程中，他咬到雞內臟時，立刻聞到濃烈異味，並嚐到疑似糞便的味道，當場感到噁心不適，差點嘔吐，情緒相當震驚。

A先生隨即向店員反映狀況，對方檢視後坦承雞隻內臟未完全清理，留下排泄物殘留，卻態度平淡，彷彿並非罕見情形，讓他更加不滿。事後，A先生也在貼文中附上照片，可見從湯中撈出的雞胗內部，仍充滿黃褐色塊狀物，疑為未消化的飼料與食物殘渣。外界推測，這些本應在內臟處理階段就被清除的內容物，卻直接被端上桌。

A先生表示，自己當下並未責怪現場員工，而是留下聯絡方式，希望能獲得老闆的親自道歉，強調自己在意的是店家態度，而非金錢補償。然而，消費者事後僅接獲廚房人員回覆稱無法聯絡到老闆，連員工也無法取得聯繫，讓他感到相當荒謬。

他指出，正因負責人始終未出面，只由員工代為致歉，才決定將經歷公開，並質疑類似情況是否早已屢見不鮮。A先生也提到，該店以一次大量烹煮、快速出餐的方式營運，恐導致處理流程疏漏，形同讓顧客喝下不潔湯品。

事件引發網友撻伐，不少人認為恐已違反食品衛生法，呼籲向主管機關檢舉；也有人同情當事人直言「會留下心理陰影」，並批評店家後續處理態度消極，要求業者正視食品安全問題。

