仁川－花蓮直航啟航 邁向國際觀光里程碑

「仁川－花蓮」直航航線，昨（十三）日在花蓮航空站舉辦啟航典禮，象徵花蓮邁向國際觀光舞台的重要里程碑，由縣政府觀光處余明勳處長出席主持，可依航空由組長李盛漢出席，以及一八八三仁川文化觀光中心執行長李春成、太管處長劉守禮等貴賓共同見證歷史性時刻（見圖），首航班次更有韓國主要旅行社及KOL至花蓮進行四天三夜的踩線行程。

該航線由韓國可依航空（Aero K Airlines）營運，每週四、週日各飛一班，去程（ICN－HUN）於11:50仁川起飛，13:30抵達花蓮；回程（HUN－ICN）則於14:45自花蓮起飛，18:15抵達仁川，單程飛行時間約二時四十分鐘，民眾訂票請至可依航空官網（https://www.aerok.com/）。

觀光處長余明勳表示，「仁川－花蓮」航線的開通讓花蓮與韓國的距離更加緊密，是疫後東北亞地區直通往台灣東部的首班航空，肩負台灣東部國際航線的重大責任，不僅大幅提升韓國遊客至台灣東部旅遊便利性，也象徵著雙邊觀光與文化交流邁向新階段，將為花蓮引進更多國際旅客，帶動在地觀光與經濟發展。

花蓮縣政府為加大直航推廣力道，已於十日與仁川觀光公社正式簽署旅遊合作MOU，雙方將共同推動觀光宣傳、旅遊商品開發與媒體行銷合作，深化韓國旅客對花蓮的認識與好感。縣府和縣內觀光產業也積極準備，包含開設了三梯次的觀光產業韓語培訓、安排韓國媒體、KOL及旅行社踩線、接洽韓國綜藝節目拍攝及籌備網路宣傳等。

余處長特別感謝李春成執行長促成與仁川觀光公社的旅遊合作，並感謝韓國BISANG跆拳道表演團於記者會現場帶來精彩演出，展現韓國文化的力與美，為花蓮與仁川的友誼增添亮點。花蓮擁有壯麗的太魯閣峽谷、農產富饒有機的縱谷、湛藍的太平洋及多元的原民文化，縣府將持續推動永續旅遊與國際行銷，讓更多世界旅客親身感受花蓮的真誠與美好。

可依航空組長李盛漢表示，可依航空秉持「新旅程的開始」理念，致力讓每位旅客擁有特別體驗。花蓮擁有美麗自然景觀與溫暖款待的城市，仁川則是大韓民國的門戶、亞洲樞紐，這條航線將促進雙方文化交流，創造新的緣分與機會。

太管處長劉守禮也向在場的貴賓及旅客宣傳十一月十五日的太魯閣峽谷藝術音樂季，以及太魯閣已於今年暑期開始時重新開放大同大禮、天祥遊憩區、西寶以西景點與崇德遊憩區，並推出天祥遊程與太魯閣台地定點解說服務，以及推出山海聚落小旅行，與周邊社區合作推展觀光。