仁德區公所慰勞警消及協勤民力 感謝堅守崗位守護民眾平安過好年

仁德區長許博森率隊慰勞轄內警消及協勤民力，感謝堅守崗位守護民眾平安過好年。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將至，為感謝基層警力及消防人員結合地方守望相助隊晝夜守護地方治安保護人民生命財產安全，臺南市仁德區長許博森30日代表黃偉哲市長率隊至轄內太廟派出所、仁德分駐所、德南、文賢派出所、仁德、文賢消防分隊等單位慰勉辛勞執勤的員警，以及義警、義消、守望相助隊等協勤人員，致贈春節慰問禮品點心為第一線的值勤人員加油打氣，感謝有他們付出，讓大家都能平安過好年。

在慰勞行程中，許博森區長與第一線隊員親切互動，關心大家在低溫下執勤禦寒裝備是否充足，除呼籲市民春節期間聚餐飲宴增多，務必落實「酒後不開車，開車不喝酒」，也提醒勇於拒絕毒品誘惑，碰到釣魚簡訊別亂點，若發現周遭有異常情況，可即時聯繫警方處理，

黃偉哲市長表示，農曆春節是家戶團圓重要時刻，但當大多數民眾在休息慶祝時，警消人員與義警、義消、志工、守望相助隊等協勤民力卻犧牲與家人團聚時間加強治安巡邏與防災工作，感謝有這群平安守護者的付出，地方治安與交通才能保持順暢，民眾也才能安心過年，這份奉獻精神令人感佩。

許博森區長指出，今年「加強重要節日安全維護工作」以春安工作延續「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主要面向，除基本巡邏預防犯罪外，消防單位則加強春節期間防火宣導，確保營業場所與居家的用火用電安全，期透過此次慰勞行動激發執勤人員士氣，讓大家在暖意中共創「平安、和諧、溫馨」的春節假期。