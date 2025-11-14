仁德區農會愛心竹筒回娘家 銅板傳愛20載助家扶

仁德區農會舉辦愛心竹筒回娘家，剖開竹筒取出零錢捐助北台南家扶。（記者黃文記攝）

記者黃文記／仁德報導

仁德區農會十四日舉辦幸福農村成果展暨愛心竹筒回娘家活動，農會員工熱情響應及家政班一群深具愛心的婆婆媽媽們，再度剖竹筒送愛心，加上紅包、義賣所得，共募集四十五萬七千多元，全部捐給北台南家扶「寒冬送暖」活動，延續二十年來的愛心善舉。

仁德區農會從二十年前開始在一群家政班愛心婆婆媽媽的號召下，開始用竹筒存錢挹注北台南家扶中心的善舉，二十年下來，累積捐款已逾三百五十多萬元。每一支竹筒都有著濃濃的人情味，也將不顯眼的銅板零錢堆砌成一座金銀山，創造出一個銅板傳愛的奇蹟。

廣告 廣告

北台南家扶預計於十二月七日舉辦「歲末寒冬送暖活動」，惟今年受到地震及風災影響，募款不易，經費仍有短缺。仁德區農會響應該活動，員工和志工從年初就開始用竹筒存錢，十四日利用幸福農村成果展，將所有存錢筒剖開，裝滿零錢的竹筒二十七支共獲八萬零五百四十四元，而員工、志工也紛紛掏出紅包捐贈，共獲得一百七十一個紅包、累積三十萬二千多元；另，青農、家政、高齡及四健會聯合義賣款也有七萬四千多元，總計募得四十五萬七千多元。

仁德區農會總幹事曾佳哲表示，與家扶結緣於民國九十五年，一則家扶兒考取優質大學、卻無能力上學的新聞讓家政班成員開始認養「竹筒愛心撲滿」，歷經二十年始終不曾間斷，且有愈來愈多員工及青農一起加入扶幼行列，充分發揮銅板傳愛的精神。

今年欣逢仁德區農會創會一百週年，仁農千歲團成員由二十五位平均七十歲的阿公、阿嬤，以充滿活力的舞蹈作為祝賀，家政班婆婆、媽媽們與四健會會員、青年農民及家政班成員也在現場提供愛心義賣。