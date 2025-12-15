仁德國小108週年校慶系列活動 親師生藝文創作聯展率先登場

仁德國小歡慶一百零八週年校慶，親師生藝文創作聯展率先登場。（校方提供）

記者黃文記／仁德報導

仁德國民小學邁入一百零八週年校慶，校慶典禮及運動會將於二十日舉行，這個星期校慶週有一系列慶祝活動，親師生藝文創作聯展率先登場，以「品德教育」為主軸，透過書法、繪畫、雕塑、攝影及手作等多元藝術形式，鼓勵親、師、生將品德內涵具象化、藝術化，並以創作表達對品德價值的理解與詮釋。

仁德國小於一一三學年以「AI仁德，人機共好耀國際」方案榮獲教育部教學卓越金質獎，展現了學校在教育創新與科技應用上的卓越成果，校方利用這筆獎金加上家長會及會長林春香的經費贊助，用來舉辦這場親師生藝文創作聯展，彰顯學校對品德教育與藝術創作的重視。

廣告 廣告

校長李培瑜表示，這次展覽廣邀全校親師生以「品德教育」為核心主題進行創作，參賽者需將品德教育的字句或諺語融入作品中，形式不限，充分展現創作者的藝術才華與對品德的深刻體會。還邀請專業師長參展，提升展覽層次與多元性，除了親師生的創作外，還特別邀請了方嚴老師、康益源顧問、吳裕聖老師及吳燕卿理事長等公益實踐家提供作品參展，為展覽增添專業性與多元性，並傳遞藝術與公益結合的深遠意義。

仁德國小以「品德教育」為核心主題，舉辦親師生藝文創作聯展。（校方提供）

另外，展覽還以「AI典範」與「SEL」為核心理念， 分別代表「Artificial Intelligence」與「Sport、Energy、Life」，強調科技與品德教育的結合，並以「AI公益」（Action Innovation）實踐愛與關懷的精神。

李培瑜指出，希望透過藝術的力量，讓孩子們不僅學習品德知識，更能內化這些價值觀，並以創意形式展現出來。這不僅是一次教育成果的展現，更是一場親師生共同參與的藝術饗宴。