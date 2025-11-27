仁德宜居仁和社宅動土！170戶2029完工 主打公園第一排

台南仁德二空新村B區「宜居仁和社會住宅」27日動土，預計118年完工。（曹婷婷攝）

台南仁德二空新村B區「宜居仁和社會住宅」27日動土，預計118年完工，未來將提供170戶並設置托嬰中心等社福措施，該基地鄰近公園及停車場等公設用地，標榜「面向公園第一排」，副市長趙卿惠表示，社宅訴求「住得起、住得到、住得好」，期能服務更多市民、滿足年輕家庭需求。在地里長盼發展社宅也要同步盤點拓寬周邊道路，避免交通亂象。

今天動土典禮由副市長趙卿惠及立委林俊憲、市議員郭鴻儀、陳皇宇、吳禹寰等民代、里長出席。林俊憲表示，台南社宅從無到有，現已展現成效，一案接一案陸續開展，仁德「宜居仁愛」是全市最早完成招租，但中籤率非常低，顯見台南社宅需求殷切，他本月已參加3場社宅動土，全市目前計畫與興建中共1.2萬戶，讓年輕人在台南安居樂業，他未來若當市長也會進一步鼓勵年輕人，祭出減免房租，希望年輕人願意生養小孩。

都發局強調，此案為二空新村地區第2期社宅工程，也是台南第5案動土的公辦都更案，全案透過都市更新可節省公帑約9.15億元。

都發局長林榮川提到，今年公辦都更「宜居仁和」與「宜居仁愛」社會住宅已陸續交屋入住，獲住戶普遍好評，年底本市首座自建「宜居小東」社宅12月中旬也將正式招租，未來將持續結合中央政策與地方創新機制，打造讓青年、弱勢與家庭都能「住得起、住得好、住得安心」的願景。

都發局長指出，「宜居仁和」為地上14層、地下2層建築，共設計托嬰中心1處、社會住宅170戶，含1至2房型與無障礙房型，預計118年完工。

仁德區成功里長鄭晴而則提到，隨著當地陸續社宅建案陸續入住，加上周邊也建案林立，市府規畫社宅同時也要盤點拓寬周邊道路，確保交通順暢，避免衍生交通亂象。他也提到，除了爭取社宅入住人口設籍，也希望能保留幾個名額給在地民眾，回饋照顧地方。

