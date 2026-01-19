仁德排水護岸完成復建

歸仁區仁德排水災後復建工程完工，提升防洪安全。（水利局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

仁德排水為歸仁地區重要排水系統，在去年一場地震後，經水利局巡檢發現多處龜裂，結構也出現弱化情況，經災後復建工程進行護岸改善，搭配預力混凝土基樁強化基礎穩定性，復建工程已完工，不僅強化防洪安全，也有效提升整體防洪穩定性。

水利局表示，仁德排水左岸四公里一百卅六公尺至一百九十九公尺處，在去年一月二十一日嘉南地區一場規模六點四地震後，經巡檢發現既有護岸多處龜裂、伸縮縫滲水，結構已出現弱化情形，因鄰近私有土地及社區，若未及時改善，恐影響護岸穩定及周邊民眾安全。

市長黃偉哲指示啟動災後復建作業，並以市府災準金編列近六百零九萬元進行災後復建工程，這次工程修建改善長度五十公尺，護岸改善後高度為三點五公尺，為提升護岸結構的耐震能力及長期穩定性，採用懸臂式擋土牆，及搭配預力混凝土基樁強化基礎穩定性，以確保新舊構造完整銜接，提升整體防洪穩定性。

既有渠底為混凝土鋪面亦同步修復，以確保新舊結構銜接完整，提高河道斷面整體性與耐久性。

復建工程去年八月開工，施工期間適逢汛期，水利局督促施工廠商完善相關防汛作業，降低施工風險，在去年十一月完工。