仁德服務區婦人怒控甜點遭竊 真相竟藏「車底下」警一查全場笑翻

仁德服務區上演「布丁大追緝」奶香甜點消失惹口角，警一查竟躲在車底。（圖 ／翻攝畫面）

國道一號仁德服務區26日凌晨上演一場宛如喜劇的「布丁烏龍記」，1名73歲曾姓婦人在停車休息時，赫然發現自己珍藏的甜點「依雷特布丁」不翼而飛，懷疑停在旁邊車輛的乘客偷吃她的布丁，氣得當場開口指責，雙方因此爆發激烈口角。

現場情緒一度緊張，爭執聲甚至引來其他用路人圍觀，還有網友將畫面拍下上傳社群平台，掀起熱議。有人笑稱：「為了一顆布丁上國道頭條，真是史上最甜的糾紛！」第四公路警察大隊在凌晨3點18分接獲報案後，立即派出2輛巡邏車趕赴仁德服務區。

員警到場後，先將雙方隔開安撫情緒，進一步了解狀況，經警方耐心協助尋找，竟意外在曾姓婦人的車底下發現那顆「失蹤布丁」外包裝完好無缺，甜點絲毫未被開封，真相揭曉後，現場氣氛瞬間由劍拔弩張轉為爆笑連連，曾姓婦人不好意思地向對方致歉，雙方確認只是誤會一場，並同意不再追究，最後在笑聲中結束這場深夜「布丁風波」。

警方提醒，若在公共場所發生爭執，應冷靜理性處理，避免情緒失控導致衝突。若遇到難以化解的爭議，可立即撥打110或透過1968通報系統請警方協助，以和平合法方式解決。

