仁德毛孩森活村轉型 先體驗再認養

台南仁德建置全台首座遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」，開放民眾先參觀體驗，後續再考慮是否認養，期能提升浪浪認養率。（曹婷婷攝）

提升毛孩認養率不易，台南統計民國112年認養率52％、113年43％，去年迄今認養率約僅3成，去年底選定於仁德「毛孩森活村」試辦開放民眾先體驗、再認養的模式，希望能改變傳統僵化認養模式，陸續已有8隻遊蕩犬被民眾認養。

台南仁德「毛孩森活村」是全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域，除了有占地約1公頃友善收容設施，也融入綠地休憩空間，目前收容110隻浪浪。前年底開幕後，公部門原本冀望藉由這處友善據點，一改傳統民眾對於收容所環境嘈雜等刻板印象，進而提升認養率，不過，由於該地點偏僻又清一色都是成犬，問世後乏人問津。

廣告 廣告

去年9月經由農業部指導、社團法人台灣互動設計協會主辦下，於台南市動物防疫保護處在「毛孩森活村」試辦為期2個月的衛星認養站計畫，希望毛孩在更友善的的環境下備看見，透過線上開發「毛孩森活故事卡」、體驗活動等，吸引百餘人參與。動保處表示，活動過後迄今，持續有民眾利用閒暇走進來參觀、跟牠們互動，已有8隻狗順利被認養。

動保處提到，「毛孩森活村」收容的幾乎都是混種成犬，或是年邁遭棄養犬隻，惟多數人認養偏好幼犬，這些犬隻相對是認養市場較不受青睞的，也是各縣市公立收容所普遍面臨的痛點，農業部選定毛孩森活村做為試辦據點，希望透過「體驗式送養」模式，打破公立收容所成犬認養率比例極低的現況。

動保處副處長洪振凱說，鑒於成犬收養率低迷，目前收容的成犬若經評估適合做為工作犬，也會訓練牠們相關看守、巡邏等技能，提供有需要單位領養，平均1年培訓3、400隻工作犬。

毛孩森活村每周二至六對外開放，11日配合動物之家灣裡所辦理認養活動也有開放，不少愛狗人士到訪跟狗狗互動。民眾何小姐說，原本不知道台南有此據點，在網路社群追蹤到狗狗的故事，前後已來訪4次，另也有愛狗人士說，相較傳統收容所給人壓迫感，這裡環境愜意也能跟狗互動玩耍，有機會多認識，「後續會考慮認養」。