仁德畜牧場違法收受廚餘 南市環保局依法裁罰
為落實非洲豬瘟防疫措施，市府已公告禁止收受廚餘餵養豬隻之禁令，環保局多次會同農業局、動保處等單位執行聯合稽查，115年首波出擊就在仁德區查獲某畜牧場違規收受廚餘，當場依違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法重罰，呼籲業者切勿以身試法。
市府於114年11月20日公告「禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用」，為防堵缺口，環保局114年12月30日函知各畜牧場自115年1月1日起取消其收受廚餘及動物性廢渣之再利用機構權限，同時與農業局、動保處等單位達成共識，執行每兩週一次的高頻率聯合稽查，嚴密監控源頭流向。
環保局指出，廚餘及動物性廢渣若未經妥善管理，極易成為非洲豬瘟等重大動物傳染病之媒介，對畜牧產業、生物安全及公共利益造成重大危害。115年首次抽查7家畜牧場，於仁德區查獲某畜牧場業者無視公權力禁令，違法收受廚餘及動物性廢渣。對此類挑戰防疫底線之行為，將依違反動物傳染病防治條例及廢棄物清理法予以裁罰，以防止其再以任何名義從事違法行為。
環保局強調，非洲豬瘟防疫工作攸關整體產業安全，絕不容許任何僥倖與試探行為。對於無視公告、挑戰法令、危害公共利益之違規業者，環保局將持續加強跨局處聯合稽查，從嚴從速查辦，確保本市環境安全與畜牧產業永續發展。
