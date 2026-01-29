仁德科技中心親子VR樂共學 培養探究實作與創新思維能力

仁德國中二十九日舉辦「VR親子冬令營」。（校方提供）

記者黃文記／仁德報導

為培養學生科技素養與跨域學習能力，仁德國中二十九日舉辦「VR親子冬令營」，邀請學生與家長共同參與，引進「玩樂之聲plus」虛擬實境（VR）媒材，結合即時互動的 Kahoot 搶答活動，讓親子在共同體驗、操作與遊戲中深化對聲音科學與藝術的理解，打造寓教於樂的學習體驗。

這次冬令營開放永康、仁德等六個行政區的家長、學生們報名參加，寒假第一週就熱血科技學習，讓台南的寒假不停學！這次課程內容的免費VR媒材為「玩樂之聲plus」，以結合自然科學與音樂藝術為內容。上課的主題包含「海洋的聲音（海洋之聲）」與「國樂篇」，引導學生認識不同環境中的聲音來源，實際體驗聲音的形成與傳播原理，並深入認識二胡、嗩吶、鑼等傳統國樂器的構造與發聲方式，增進文化理解與藝術素養。

擔任本次營隊的講師溫廷宇表示，虛擬實境能突破傳統課堂的空間限制，讓學生進入現實世界難以親身探索的場域。透過VR，學生可以潛入深海蒐集聲音，觀察海洋生物如何透過聲音進行溝通，也能實際操作國樂器，從做中學理解發聲原理；再搭配 Kahoot 搶答活動，即時檢核學習成效，提升學生參與度與學習動機，親子共學中也讓家長參與孩子的學習歷程。

仁德國中「VR親子冬令營」，親子共同操作VR頭盔。（校方提供）

營隊課程除VR體驗外，亦融入 Kahoot 即時搶答活動，透過問題設計引導學生與家長一同回顧學習重點，在競賽與討論中加深理解；同時搭配課後挑戰與學習歷程紀錄機制，讓親子能共同進行反思與延伸學習，無論自學或教師課堂導學皆能完整運用教材內容，培養探究實作與創新思維能力。

家長、孩子透過親身參與，難得一起操作VR頭盔，好像經歷了深海旅遊一樣的剌激！這樣結合科技與互動的學習方式，讓家長很有感，也更了解學校的教學用心。

仁德國中校長鍾國璽表示，該校不只是台南市科技中心，也是教育部5G智慧學校，推動資訊科技不遺餘力，前一陣子剛協助辦理全國總統盃AI素養爭霸賽。台南市教育局長年挹注經費支持仁德科技中心推展科技教育，學校將持續推動科技融入教學，並鼓勵家長陪伴共同參與，透過VR與數位互動工具的結合，讓學生在安全且有引導的環境中進行跨領域探索學習，培養未來所需的關鍵能力。