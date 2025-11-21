仁德車站停車位嚴重不足 南市議員吳禹寰要求市府盡速改善





原本停車位就不足的仁德車站，近日因鄰近收費停車場封閉，使停車問題更加惡化。違規紅單滿天飛，連短暫停靠都難逃取締，不少車主抱怨連連。市議員吳禹寰21日在議會自由發言中，要求市府交通局盡速提出停車供需改善方案，並在一個月內提出具體計畫。在改善完成前，則請警察局取締方式應更具彈性，以勸導為主。他強調，這不是特權，而是希望讓市民擁有「合法可停」的基本空間。

吳禹寰指出，仁德車站長期為交通熱點，但停車位供給不足已延宕多年，部分格位甚至遭廢棄車輛長期占用。原本鄰近的收費停車場可紓緩部分停車壓力，但近期封閉後，使得車主更無處可停。違規紅單暴增，車輛整排雨刷皆夾滿紅單，讓駕駛人叫苦連天，卻仍找不到合法停車空間。

廣告 廣告

交通局長王銘德回應，該收費停車場屬於台鐵土地，市府會儘速與台鐵協商，研議重新開放使用的可行性。

吳禹寰議員也關心「二空都更B區」新建的75戶社會住宅招租入住現況，以及周邊道路嚴重破損問題。他指出，相關道路坑洞遍布，機車騎乘宛如雲霄飛車般顛簸，安全堪憂。對此，都發局長林榮川表示，社會住宅已全數額滿，目前正通知前十名備取者看屋；至於周邊路況不佳，第一期工程已完工的部分會先進行路面修補。

針對興建中的仁德與仁和聯合活動中心進度，吳禹寰議員表示，這兩里長期缺乏可用的活動中心，地方居民都引頸期盼盡快啟用。對此，民政局長姜淋煌回應，該工程預計於明年初完工。

更多新聞推薦

● 中吉外長聯合聲明稱「台灣是中國的一部分」 外交部嚴正譴責