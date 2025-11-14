仁德農會銅板傳愛廿載 員工攜手剖竹筒捐紅包 力挺家扶兒上學

北家扶中心主任李桂平感謝仁德區農會總幹事曾佳哲、理事長陳木發、常務監事蔡壬癸拋磚引玉，帶領農會廿年來助學不中斷。（記者李嘉祥攝）

▲北家扶中心主任李桂平感謝仁德區農會總幹事曾佳哲、理事長陳木發、常務監事蔡壬癸拋磚引玉，帶領農會廿年來助學不中斷。（記者李嘉祥攝）

竹筒助學傳愛20年的臺南市仁德區農會14日辦理「幸福農村計畫推廣教育三部門聯合成果展暨愛心竹筒回娘家」活動，家政班愛心婆婆媽媽現場剖竹筒，27支共獲80544元；獲知今年有地震、風災過，家扶經費籌措更為不易，在農會總幹事曾佳哲率先捐出1萬元紅包帶領下，員工熱情響應共捐出171個共302755元，加上現場青農、家政、高齡及四健會聯合義賣款72050元，總計捐贈455349元，以此相助北台南家扶中心12月7日「寒冬送暖」活動，而20年來仁德農會愛心捐款累計高達350萬餘元。

仁德農會歷年獲獎無數，除曾於108年獲農委會第一屆全國十大綠色照顧優良典範外，並列為全省前十名的優質農會，今年家政班於114年臺南市「特色家政班-家政班之最」活動中獲得「人之美」冠軍殊榮，以及全國四健作業組教案設計競賽季軍，展現農會深耕地方、關懷社會的多元成果。

帶領團隊榮獲農金獎的農會總幹事曾佳哲表示，與家扶結緣於民國95年，一則家扶兒考取優質大學無能力上學的新聞，讓家政班成員開始認養「竹筒愛心撲滿」；他認為助貧不應僅僅是一個人做，而是要集合同事們一起做，才能發揮聚沙成塔的更大效益，農會20年來不曾間斷，且愈來愈多員工及青農一起加入扶幼行列，充分發揮銅板傳愛的精神，並帶動現場氣氛。

曾佳哲總幹事每年都拋磚引玉先捐贈1萬元，理事長陳木發、常務監事蔡壬癸、秘書許天厚及秘書梁秀玲也隨之響應，並帶領員工及家政班成員認養竹筒，期透過集小愛成大愛的行動持續支持家扶扶幼業務。

北台南家扶中心主任李桂平肯定仁德區農會家政班婆婆媽媽深具愛心，除最先的認養竹筒外，亦主動推出紅包助學的構想，鼓勵農會夥伴參與傳愛行動，近年來四健會員、青年農民及家政班成員亦陸續加入「您買，我捐」義賣愛心行列，現場提供南瓜牛舌餅、南瓜蔬菜披薩等義賣，所得亦全數捐作家扶歲末寒冬計劃助學金之用；而每支竹筒都寓含濃郁人情味，創造出銅板傳愛的奇蹟。

李桂平主任也提及北台南家扶12月7日將舉辦「歲末寒冬送暖活動」，惟今年受到地震及風災影響，募款不易經費仍有短缺，呼籲社會大眾踴躍參與家扶的寒冬送暖計劃。