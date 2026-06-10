仁德、永康3處立體停車場完成都計變更 將引進民間資源興建

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因應臺南市持續成長的停車需求，並配合臺南捷運第一期藍線預計於今年底動工，市府同步啟動沿線交通配套，推動立體停車場建設，透過促進民間參與公共建設（BOT）方式，引進民間資源投入公共設施興建與營運。近期永康區及仁德區共3處停車場用地都市計畫變更案，已於5月29日公告發布實施，將有助提升BOT招商可行性與公益性，加速推動立體停車場建設，以增加停車供給、改善交通環境及提升周邊生活服務機能。

市府都發局表示，本次完成都市計畫變更之基地包括「仁德都市計畫」「停4」停車場用地、「永康六甲頂都市計畫」「停六」停車場用地及「高速公路永康交流道附近特定區計畫」「停9」停車場用地。3處基地均位於臺南捷運第一期藍線場站周邊黃金地段，具備良好的交通區位及開發潛力。

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都發局指出，本次都市計畫變更是在維持停車場公共設施功能前提下，透過合理調整土地使用管制內容，提高促參案件投資意願，並且排除鄰避設施使用項目，維護社區環境品質。未來除可增加停車供給、改善交通外，也可帶動周邊商業發展與都市機能提升，將打造更完善便利的生活環境，提供市民更優質的公共服務品質。

本次3處停車場用地都市計畫變更案皆於115年5月29日發布實施，相關計畫書與圖資同步提供市民查閱，民眾可至市府及仁德、永康區公所閱覽紙本資料，亦可至市府都市發展局網站「公告事項-都計發布實施」網頁查詢。

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