仁心路第一期拓寬工程完工通車 產業運輸更順暢

為改善仁武區交通路網、提升道路服務品質，高市府工務局新工處今（十二）日表示，高市府推動「仁武區仁心路道路拓寬工程（第一期）」歷經兩年施工，工程已完工並正式開放通車；仁心路是仁武通往大社的重要幹道，沿線工廠密集，平日車流量大且多為大型車輛，過去因路幅僅六至十二公尺，常發生大型車與機車爭道，影響行車安全。(見圖)

新工處指出，該工程由原本六至十二公尺拓寬為十五公尺，範圍自鳳仁路起至成功路止，全長九百七十二公尺；施工項目包含道路工程（含側溝）、兩側人行道工程、交通工程（標線、標誌、號誌）及寬頻管道等，並同步辦理橋梁更新。透過斷面優化與設施整合，提升沿線行車順暢度，兼顧行人通行需求。

工程期間，因仁心路屬重要幹道，施工單位採「半半施工」方式維持既有車流，並克服重車通行與工項交錯的挑戰；由於沿線管線單位眾多，包括台電、自來水公司、中華電信、欣雄瓦斯及有線電視業者，為避免日後重複開挖，高市府多次召開協調會，辦理遷桿及管線預埋作業，並配合各單位施工期程協調進場。

另外，橋梁段為降低交通影響，採箱涵橋形式施作，並分三階段改道施工，配合交通維持與安全防護措施，確保工區安全、降低對周邊交通衝擊，感謝地方民代、居民與用路人支持配合。通車後請用路人依現場標誌、標線及號誌指示行駛，行經路口減速慢行，並禮讓行人，共同維護交通安全。