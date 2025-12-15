仁愛中山績優里鄰長 謝國樑親自表揚

基隆市仁愛區、中山區績優里鄰長表揚大會十五日隆重舉行，市長謝國樑親自頒獎表揚兩區共一百三十五位績優里鄰長。（基隆市政府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市仁愛區、中山區績優里鄰長表揚大會十五日隆重舉行，市長謝國樑親自頒獎表揚仁愛區七十位、中山區六十五位績優里鄰長，感謝里鄰長們長期深耕基層、為民服務的付出，並期盼持續攜手合作，讓基隆成為更有愛的城市。

謝國樑表示，里鄰長是市政運作最前線的重要夥伴，平日協助通報民情、關懷弱勢、協調鄰里事務，是市府與市民之間最直接、也最溫暖的橋梁。許多市政政策與服務，正是透過里鄰長的投入，才能真正落實到社區每一個角落，是城市能夠安居樂業、穩定發展不可或缺的關鍵力量。

此次受表揚的里鄰長中，仁愛區誠仁里長洪棟全始終秉持「用心做服務，專職做志工」的信念，除持續落實「路平、燈亮、水溝清」等基礎建設，更以即時到位的「行動式服務」廣受里民肯定，無論白天或深夜，總在第一時間協助處理里民需求，真正做到服務不打烊；林泉里鄰長黃錫勳自民國四十九年十二月一日起擔任鄰長至今，服務年資已逾六十五年，跨越半世紀的付出與堅持，成為地方基層服務最動人的典範。

中山區方面，西華里長陳柏豪展現新世代基層服務的創新活力，除連續三年舉辦寒冬送暖關懷長者活動，亦成立「西華生活美學協會」及環保志工隊，結合藝文推廣與環境整理，提升里民生活品質；和慶里鄰長簡美村自民國八十七年起擔任鄰長，服務年資已達二十七年，長期配合區公所及里辦公處推動各項服務事項，對於民情反映與行政協助皆能即時通報、積極處理，深獲地方肯定。