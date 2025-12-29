仁愛區公所水療館 將改建停車場

仁愛區行政大樓水療館塵封十年，將改建停車場。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

仁愛區公所水療館十年前因滲漏、水泥塊掉落緊急封閉，空間長年閒置，地方建議改為停車場。市立體育場長林柏樹說，先前因市府與廠商訴訟，去年塵埃落定，高等法院判市府返還部分保固金，開始規劃設計停車場更新；明年底地下二、三樓委外廠商合約到期，再一併重新發包，增加停車空間。

仁愛行政大樓地下室水療館係為落實「一區一游泳池」於二００七年啟用，二０一五年發生天花板水泥塊掉落池中，設施老舊、設備故障、滲水等問題，有安全疑慮緊急封閉。國民運動中心啟用後該場館正式停用閒置十年，當地里長陳世豐及議員張芳麗建議改為停車場。

林柏樹說，仁愛區行政大樓為多目標使用，地下一樓設水療館委外營運，地下二、三樓停車場同樣委外。如今建築物老舊、嚴重滲漏，不符合新的停車場法規，電梯還無法到地下二、三樓。

施工廠商因未完全履行保固責任，市府與廠商纏訟多年，原扣留三百八十三萬元保固金，廠商訴求返還三百多萬元。去年高院判決市府返還一百六十八萬元（不含息），訴訟塵埃落定。

張芳麗指出，大樓興建前疑鑽探不實落下後遺症，開挖時還碰到岩磐，建築物重壓之下才會發生滲漏等問題。不過，現在的建築技術精進，相信都能迎刃而解。

訴訟告終，體育場著手進行地下三層停車場設備更新規劃設計，包括結構安全，拆除部分泳池區樓板及水療設備，建議複委託結構技師就原設計結構與計算書圖，研判是否會影響原結構安全，再進行必要補強。

重新設計後有無障礙、孕婦及育有六歲以下孩童車位、電動充電樁、重機、自行車等不同需求。林柏樹說，水療館打除約可增加七十幾個車位，現在營運廠商合約一一六年底到期，會舉辦說明會使照變更才能更新，地下三層一併重新發包。

陳世豐說，停車場案建議十幾年，周邊成功停車場、救國團及仁愛行政大樓停車場每每要排隊進場，增加停車位可嘉惠地方。