仁愛區地下室停車 爆管理不彰

仁愛區公所地下室停車老舊，被民眾曝連收費標準都用舊的，市府已要求改正未來加強稽查。(市府提供)

記者王慕慈∕基隆報導

有民眾反應基隆市仁愛區公所地下室內停車場設備老舊、環境髒亂，明顯管理不善，其中，地下停車場入口處費率招牌錯誤，市府已要求業者立即改善，若有逾期改善或改善不完善，將依據契約辦理罰款，並重啟設施環境規劃設計。

民眾在社群媒體表示，多雨的地方很需要室內停車場，但是，仁愛區公所地下停車場感覺完全沒在維護，停車場出入口招牌還在半小時十元，現為半小時十五元，入場方式是舊式取票卡，出場得在閘門口前機器投幣，影響停車，出場時按了要發票卻沒吐發票？

此外，公務車位在地下二層月租、臨停車輛在地下三層，但地下二層的殘障車格卻長期停放一台跑車，前陣子還遭到扣牌，感覺是有權有勢的人停的，要不根本是沒在管理。無電梯直達地下停車場，須步行至地下一層才能搭乘，地下三樓樓梯間門口正好是汙水處理孔，遇到維修地上都是汙水， 直接沒路可走；民眾形容，樓梯間很適合拍恐怖片，陰暗骯髒，破舊不堪，一抬頭滿是灰塵蜘蛛。

市府說，仁愛區公所地下停車場入口處費率招牌錯誤，市府已請停車場委外營運業者儘速完成更正完畢；有關發票問題，經洽詢委外廠商，當日發票應是剛好用罄，後續體育場也將派員稽查改善。地下二層停車格民眾反映停放跑車已經移開。環境衛生部分，體育場則表示，要求委外營運廠商加強清理，該場也將不定期派員稽查改善情形，若有逾期改善情事或改善不完善，將依據契約辦理罰款。