仁愛區市場春節交通管制 以維市區交通順暢與安全

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局鑑於農曆春節將屆，為方便民眾於農曆過年前4日(115年2月13日至16日)趕辦年貨之採購尖峰時期，將於仁愛市場、成功市場及崁仔頂漁貨市場周邊進行道路疏導及管制，並嚴格禁止車輛於管制區塊內臨時停車及商家於道路擺放貨物，並加強違規取締，以維護採購年貨民眾之安全與行車順暢，周邊實施管制時間及路段如下：

一、仁愛、成功市場重點加強疏導時段：

(一)115年2月7、8日8時至14時。

(二)115年2月13日至15日8時至17時。

(三)115年2月16日8時至14時。

二、崁仔頂漁貨市場重點加強疏導時段：

(一)115年2月14日20時至翌(15)日8時

(二)115年2月15日20時至翌(16)日8時

三、疏導管制路段：

(一)成功市場：成功一路(光一路至光二路)。

(二)仁愛市場：

1、仁四路段：自愛三路口至愛一路口。

2、愛二路段：自仁二路口至仁五路口。

(三)崁仔頂漁貨市場：

1、孝一路段：自忠四路口至忠一路口。

2、愛一路段：自仁五路口至仁二路口。

四、愛二路（仁三路至仁四路間）之路邊收費停車格暫停收費，以提供做為卸貨區。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，年貨採購人潮眾多，請民眾配合警方交通疏導管制措施，並盡可能多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦及停車困擾，以維市區交通順暢與安全。