仁愛區庶民記憶採集 開展

基隆市文化觀光局和雞籠文史協進會共同推動「仁愛區庶民記憶採集計畫」，歷經數月口述訪談、資料彙整與內容研究後，以成果特展「一店一時代」型態呈現給市民。該展覽日前已在基隆市公共圖書館仁愛分館開展，文化觀光局邀請市民一起走進仁愛區的生活史場景，感受城市記憶的深厚底蘊與情感溫度。

仁愛區是基隆最早形成的商業與生活中心，其街區文化承載著港都百年來的經濟、信仰與庶民生活軌跡。文化觀光局表示，這次特展完整呈現前期計畫成果，包含12家老店口述歷史訪談、記憶徵集與專題講座、城市走讀及劇場導覽等資料成果。參與訪談的老店包括：江義隆號、順利商店、隆成商行、東明中藥行、新裕益行、古今禮儀、元山銀樓、大華餅店、明朗布行、阿榮布攤、廣興堂青草店、成功皮鞋店等，皆擁有超過一甲子的經營歷程，部分更已跨越百年；這些商家長期陪伴市民生活，映照城市商業變遷與庶民文化的延續，是港都歷史中不可忽視的重要篇章。

文化觀光局局長江亭玫表示，文化傳承源自庶民的日常生活與記憶累積，而非遙不可及的抽象概念；該局近年持續推動在地資料徵集與出版計畫，中正區、七堵區、中山區等地口述歷史陸續完成，今年則鎖定仁愛區。