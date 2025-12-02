仁愛基金會攜手光之藝廊傳遞生命光譜 醫院變身溫暖藝廊

▲一日快閃藝術展第八度於仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）聯手展出。（圖／大里仁愛醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會與台灣身心障礙藝術發展協會-光之藝廊第八度攜手合作，歲末前夕於仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）一樓大廳舉辦【光之譜：一日快閃藝術展】，共展出23位藝術家、30件豐富多元的藝術作品，透過展出豐富多變的藝術作品，讓社會大眾看到特殊創作者非凡的生命與藝術天賦，在冬日中將這份溫暖的藝術能量傳遞給所有病友及家屬，期盼觀賞者都能在畫作中獲得鼓舞人心的力量。

廣告 廣告

在活動中展出的畫作除了有光之藝廊徵件比賽脫穎而出的投稿作品外，更首度加入仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）兩位身心障礙畫家的作品，每一件參展作品都傳遞出藝術家們不為自身障礙所設限的精神，透過不同的媒材，各自呈現別具風格的生活風貌及生命歷程，也帶給觀眾豐富而多元的藝術視野。

仁愛基金會詹廖明義董事長表示，每年與身心障礙藝術發展協會合辦一日快閃藝術展，看到藝術家充滿生命力的作品，不僅是藝術的展現，更是生命韌性與愛的傳遞。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）黃俊元執行長強調，該院秉持關懷弱勢族群的精神，於2025年聘用身心障礙畫家，協助他們自立生活，發揮所長。今年同步展出畫家的作品，讓社會大眾能夠一同感受到這些藝術家勇於面對生命挫折、克服身體障礙的正向能量。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長陳志聲表示，感謝仁愛基金會與仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）對身心障礙團體的重視，誠摯邀請大家一起透過特殊藝術家繽紛的用色與構圖，看到不一樣的世界。