仁愛市場周邊污水下水道工程調整施工策略 降衝擊

基隆市污水下水道工程持續推進，本週施工範圍已進入仁愛區仁三路、仁愛市場周邊。由於工程期程接近農曆春節，為降低對年節採買人潮及周邊交通的影響，基隆市政府工務處經審慎評估後，決定調整施工順序與範圍，盼在兼顧工程進度的同時，將對民眾生活的不便降至最低。

目前在愛一路周邊已可見施工圍籬與公告，提醒用路人注意安全。市府工務處下水道科長高力山表示，原規劃污水下水道工程將直接進入仁愛市場周邊施作，但考量農曆年節將近，市場人潮與車流勢必增加，市府因此調整施工策略，本週起，先行於愛一路（仁三路至仁四路間）進行施工，待該路段完成後，再依序推進至愛一路（仁四路至仁五路間），最後銜接至仁五路（愛一路至愛二路間），以降低對市場營運及交通的衝擊。

市府指出，基隆市污水下水道建設近年持續推動，截至今年九月底，全市污水下水道接管率已達近百分之四十五，不僅為全國第五高，更是非直轄市中表現最佳。此次仁愛市場周邊道路管線工程完工後，預計可提供超過二千戶家戶接管，進一步改善市區環境衛生品質，提升城市整體生活機能。