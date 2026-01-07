仁愛市場旁高中工讀生遭擄！ 3惡少持刀槍逼供

一名高中生打工時，突然被3名男子綁架擄走。（圖／東森新聞）





基隆仁愛市場旁，一名高中生打工時，突然被3名男子綁架擄走，還拿著刀槍威脅，從基隆到新北萬里逼問朋友的下落，不過將近3小時都沒有結果，因此就將人丟包在基隆地標下。根據警方了解，這3人皆為未成年，已經將人逮捕。

小吃店工讀生還在忙著處理訂單，突然間就看到一名身穿黑衣牛仔褲的學生，居然拿著刀抵著他雖然慢慢走進來，卻語帶威脅。過不久，店門口還聚集越來越多人，直接把工讀生帶走，讓一旁顧客不知所措，趕緊通知老闆娘出事了。

廣告 廣告

當事店家老闆娘：「就突然間全部都定位也關機，什麼都關機啊，客人就在這邊門口啊，然後就很多人，就看到他被擄走擄到對面去啊，那一群人，是把這個小孩子眼睛矇住持刀、持槍。」

事發就在6號晚上9點多，基隆仁愛市場旁。根據了解，原來當時恐嚇擄人的3名高中生疑似是和另名學生有嫌隙，為了找到人踹共，就找上對方好友，想要藉此將人逼出來。

當事店家老闆娘：「那個槍是學生說他在車上，被押到車上之後，第一次是腹部，第二次是那個太陽穴這邊。」

這群高中惡少，將工讀生綁架，一路從基隆市南榮路到中山一路，再到外木山湖海路，最後才到新北萬里汽車旅館，沿路逼供，發現根本沒答案，就把人丟包在基隆地標下。

對此，工讀生的家長接獲自己兒子莫名被人擄走，不知道該怎麼辦，心急如焚。遭擄工讀生爸爸：「就很擔心阿，因為我都不知道什麼狀況，都不知道什麼狀況，是鄰居講，就是下課之後，就來這裡打工了啊，怎麼會不正常。」

所幸這回沒有人因此受傷，不過到底什麼原因，3位未成年綁架擄人，雙方都不願透露，但全依妨害自由、妨害秩序罪偵辦。警方要追出什麼原因，需要大陣仗擄走高中生。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

女大生機場遭3男綁架性侵 翻牆求救住戶！警開槍逮人

假看房設局！美女房仲遭「綁殺棄屍」暗巷 主嫌兩度定罪仍求再審

11年來最嚴重！奈及利亞天主教學校 315名師生遭擄

