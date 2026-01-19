仁愛普發2000 鄉長︰程序很重要

南投縣仁愛鄉民代表林秋菊（前排左起）、議員林庭秝、鄉長江子信、代表會主席洪文全、原民處社褔科長何聖仁、春陽村長許克信，以及村長們出席普發現金記者會。（劉慧茹攝）

南投縣仁愛鄉2月起將普發現金2000元，鄉長江子信19日舉行上任以來首場自辦記者會，說明去年5月計畫普發後所進行的一連串行政流程，由於江子信今年將拚連任，為避免爭議，他強調「程序很重要」。

仁愛鄉自民國112年起，3年來陸續經歷杜蘇芮、卡努、蘇拉等8個颱風肆虐，民眾生命、財產、心理皆受創，尤其卡努颱風造成部落道路與農產損失最為嚴重。為協助災後重建，並響應中央強化韌性普發1萬元政策，仁愛鄉於2月依自治條例辦理，加碼發放2000元現金。

江子信表示，當中央與立法院仍在爭執是否普發1萬元時，就已與代表會討論並審視鄉內財務狀況，經縣府同意、代表會行文通過，以總金額3200萬元進行普發。

為免爭議，鄉公所訂定資格條件，包括114年6月30日以前設籍、同年12月31日仍列戶政名冊者，以及115年4月30日以前出生並完成戶籍登記的新生兒，才能領取。發放時間分為2月1日至3月31日及4月15日至6月30日兩階段，江子信也為此召集各村長共同研擬發放事宜。他笑說：「因為看到電視上天天吵著普發1萬元，大家都知道，但聽到普發2000元，部落老人家還以為是詐騙。」

除了普發現金，江子信也對仁愛鄉115年社會福利經費編列總額達4000萬元感到自豪，其中重陽禮金、體育人才獎勵金今年同步調升，假牙補助則因需求減少而下修，「仁愛鄉內1萬5000多位鄉民，從2歲到臨終都受到照顧，獨缺的生育補助也將在今年計畫編列。」