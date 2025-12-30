仁愛消防分隊隊員前進幼兒園 扎根防災觀念

為提升幼童防災意識並強化校園安全教育，消防仁愛分隊隊員前往幼兒園辦理消防與防災宣導活動，透過實體體驗與互動方式，將防災觀念向下扎根。（圖：基隆消防局提供）

▲為提升幼童防災意識並強化校園安全教育，消防仁愛分隊隊員前往幼兒園辦理消防與防災宣導活動，透過實體體驗與互動方式，將防災觀念向下扎根。（圖：基隆消防局提供）

為提升幼童防災意識並強化校園安全教育，基隆市消防局仁愛消防分隊29日由分隊長曹志榮綠領宣導分隊，前往轄區「南榮非營利幼兒園」，辦理消防與防災宣導活動，透過實體體驗與互動方式，將防災觀念向下扎根。

宣導活動中安排「煙霧體驗」，於教室內模擬火災發生時的煙霧瀰漫情境，讓幼童在安全的環境中學習低姿勢避難、掩口鼻逃生等正確應變作為，並宣導除非萬不得已，切勿穿越濃煙，提升火災初期的自我保護能力。

消防員在火災現場時，需要使用高壓瞄子進行滅火任務，活動中讓孩童穿著消防衣進行「射水體驗」。小朋友看到嘩啦啦強力水柱，都感到十分新奇，高壓瞄子的後座力也讓體驗的小朋友印象深刻，同時也認識到消防員的工作內容，增進對消防救災工作的理解與尊重。

此次活動難得有機會與「消防車合影」讓孩子們近距離認識消防車輛，與消防車肚子裡的救助百寶箱，各式各樣的救助器材都有不同作用。近期地震頻繁，消防大哥哥大姊姊針對「地震來臨時的正確處置」進行示範教學，帶領幼童反覆練習地震發生時的「趴下、掩護、穩住」基本動作，強化地震防災的正確概念。

活動最後透過有獎徵答方式，讓幼童對宣導內容有更深的印象，消防隊準備精美小禮物作為鼓勵，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中加深防災記憶。仁愛消防分隊長曹志榮表示，防災教育從小做起，透過實際體驗與生活化教學，讓防災觀念自然融入日常生活，並期待孩子們可以將正確的防災知識帶回家中與家人分享。