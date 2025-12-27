仁愛警分局全面啟動雪季交通勤務。

因應合歡山雪季來臨，每逢低溫、降雪或道路結冰情形，警方即啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，派遣警力於重要路口及管制點執行交通管制、勸導與安全維護工作，以確保用路人行車安全及道路順暢。

仁愛警分局於雪季勤務期間，已為執勤員警配發完整且適當之禦寒應勤裝備，包括防寒外套、保暖衣物、手套、帽具等，並依實際天候狀況彈性調整勤務時間及輪值方式，避免員警長時間暴露於嚴寒環境，確保執勤安全與健康。

警方感謝各界對第一線執勤員警的關心與支持，未來亦將持續兼顧交通安全維護與員警執勤保障，確保雪季期間各項勤務順利進行，並呼籲民眾上山前留意天候與道路資訊，配合交通管制措施，共同維護行車安全。