仁愛警分局雪季交通疏導及管制措施



【記者蔡榮宗/投縣報導】近期時令進入冬季，受強烈冷氣團影響，高海拔地區氣溫明顯下降。仁愛警分局特別注意在臺十四甲線水晶宮路段，容易因地形關係及日照短等因素，造成路面低溫結冰(霜)情形，也提醒前往武嶺、合歡山等高山地區的用路人務必注意安全。



仁愛警分局提醒前往武嶺、合歡山等高山地區的用路人務必注意以下事項：

1.放慢車速、保持安全距離，切勿高速過彎。

2.遇有三角錐圍設或告示時，務必減速依指示通行。

3.清晨、夜間及陰影處最易結冰，務必提高警覺。

4.若遇路面疑似結冰致車輛打滑，應避免急煞、急轉，並減速滑行至安全處。

5.行前請留意公路單位發布之最新路況資訊，並配合公路單位及警方管制及疏導措施，必要時攜帶雪鏈。



仁愛分局表示，將與工務段密切合作，落實路況通報並協助警戒設置，以確保山區交通安全，同時呼籲「山路不比平地，冬季更需慢看慢行」，期望所有旅客都能安全上山、平安回家。



圖：仁愛警分局實施雪季交通疏導。(警方提供)

圖：仁愛警分局實施雪季交通疏導。(警方提供)

