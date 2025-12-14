仁愛路女工人「電梯開口」21樓直墜1樓慘死…勞檢處勒令停工並重罰

社會中心／台北報導

吳女返回施工電梯時，不幸自電梯與樓板間開口墜落身亡。（示意圖）

台北市大安區仁愛路三段一處新建工程工地，於13日上午發生重大工安意外。一名吳姓女電梯操作員（66歲），疑似在21樓操作施工電梯時，不慎從電梯與樓板間的開口墜落至1樓地面，當場全身多處骨折，明顯死亡。台北市勞動檢查處於14日完成調查，認定該工地違反營造安全衛生規定，已勒令該工地立即停工，並將處以最高30萬元罰鍰。

這起不幸的工安意外發生於13日上午11時許，地點在台北市大安區仁愛路三段巷內的一處新建工程工地。警消獲報趕抵現場，發現一名吳女倒臥在1樓地面，已無生命跡象；經初步勘驗，已排除他殺及輕生可能，法醫認定死因為高處墜落導致全身骨折。據悉，吳女為該建設公司的包商工人，事發當時正在高樓層操作施工電梯，現場同事聽到巨大撞擊聲響趕來查看，才驚見吳女墜樓。

台北市勞動檢查處於接獲通報後立即派員到場調查，並於14日公布調查結果，指出死者為施工電梯操作員，當時她完成將勞工載運至21樓的工作後，正準備返回施工電梯，卻不幸從電梯與樓板間的開口墜落，直墜至1樓地面身亡。勞檢處認為，該工地明顯違反了《營造安全衛生設施表準規定》，對於勞工作業場所的開口及周邊防護顯有疏失，導致憾事發生。

台北市勞檢處已依法對該工地做出處分，除了勒令該處立即停工外，並將依照《職業安全衛生法》等相關規定，將處以最高新台幣30萬元的罰鍰。勞檢處強調，將持續追究相關人員的責任，並要求工地在確保改善符合安全標準後，才能申請復工。

