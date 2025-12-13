仁愛鄉冬茶評鑑頒獎 特等獎「大茗本位製茶堂」百萬義賣傳愛鄉里

【記者 謝雅情／南投 報導】仁愛鄉農會13日上午於仁愛鄉五岳巴萊館盛大舉辦「2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮」。雖今年度受極端氣候影響，冬茶產量銳減3至5成，但在茶農精湛技術下，仍淬鍊出高品質好茶。本次頒獎典禮更添溫馨色彩，特等獎得主「大茗本位製茶堂」董事長林柏宏，將獲獎的30斤頂級比賽茶全數捐出義賣，募得新臺幣100萬元整，全數回饋鄉里弱勢與救災團體，讓台灣高山茶王不僅有高度，更有溫度。

縣長許淑華親臨頒獎並致詞指出，今年中部高海拔茶區在7月及9月接連遭遇颱風侵襲，強風豪雨導致茶樹根系受損，冬茶生長緩慢，產量估計減少3至5成。然而，天公作美，冬茶採製期間天氣晴朗，極有利於茶菁萎凋及發酵控制，印證逆境出好茶，產量減半、品質不減反增。

許縣長強調說，非常感謝榮獲特等獎的大茗本位製茶堂，這次參賽3件、件件得獎，分別拿下特等獎、頭獎壹獎及頭等獎，董事長林柏宏卻毅然將30斤得獎茶，分成10組義賣，獲得文山行實業、五穀豐登、元晉國際、天德力國際、安頡設計、知愛家、至成實業、旅禾國際、溪泉建材及大晃茶業等十家公司認購，還將總金額達100萬元善款，全數捐贈予仁愛鄉弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊，她非常榮幸能親眼見證這份愛的傳遞。

本屆競賽競爭激烈，總參賽點數達611件，為維護「台灣高山茶王」的金字招牌，評審團嚴格把關，淘汰率高達49.59%。最終脫穎而出的特等獎茶品，茶湯水色蜜綠清澈，香氣純淨帶有淡雅花香，滋味鮮甜圓滑，口感純潤細緻，充分展現仁愛高山茶不可取代的優質實力。

仁愛鄉農會在理事長王人德、常務監事林水木、總幹事戴錦稔帶領下積極拓展各項會務，尤其嚴格溯源與傳承、守護食安、培育新血，這次冬茶賽為保障消費者權益，並在農業部農糧署及茶改場輔導下，落實嚴格食安機制，所有參賽茶農納入QR-code可追蹤溯源系統，並配合多重元素分析、DNA分子鑑定等技術，嚴格杜絕境外茶混充，確保每一口「台灣高山茶王」都是正港台灣味。

典禮在充滿原味的老少歌舞表演中揭開序幕，包括縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信、縣農會總幹事曾明瑞都全程參與，大會也穿插充滿傳承意味的表揚，除頒獎給服務農會長達40年的資深員工鍾瓊蘭女士，感謝其一生奉獻；同時嘉勉仁愛高農四健會榮獲全國作業組競賽第三名，展現青年學子對製茶技藝的傳承與創新。此外，在場普設茶席擔綱供應來賓品茗的原鄉茶道協會，長期深入校園與機關推廣茶文化，功不可沒，亦在典禮中接受特別表彰。（照片記者 謝雅情翻攝）