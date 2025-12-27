仁愛鄉迎新歲末三大盛事啟動Alang聚落｜仁愛・埔里實驗基地開幕 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】仁愛鄉於2026年初迎來三大觀光與文化盛事，包含「Alang聚落｜仁愛・埔里實驗基地」正式開幕營運、「2026南投縣仁愛鄉互新冬梅賞花季」以及「第三屆仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松」。三大活動結合自然景觀、運動休閒與部落文化，全面串聯食、宿、遊、購、行，展現仁愛鄉多元且深具特色的觀光魅力。本次聯合記者會與揭牌開幕活動由原住民族委員會與南投縣政府指導，仁愛鄉公所主辦，並由仁愛鄉民代表會、埔里鎮公所、國立中興大學及社團法人南投縣仁愛鄉東岸部落產業促進發展協會共同協辦。

【Alang聚落實驗基地揭牌，「前店後場」打造地創與部落品牌】

「Alang聚落｜仁愛・埔里實驗基地」象徵仁愛鄉與埔里地區在文化傳承與產業創新上的重要合作，經過長期籌備，於12月27日正式揭牌開幕。基地採跨域合作的「前店後場」模式，將享有「台灣之心」美名的仁愛鄉與埔里鎮的食、宿、遊、購微型產業集結，打造都會區原民特色行銷據點，共同塑造部落品牌與產業發展。揭牌開幕同時也宣告2026年仁愛鄉兩大季節活動正式啟動。

【互新冬梅賞花季首度結合原住民三鐵挑戰賽】

互新冬梅賞花季將於2026年1月10日至11日在互助國小舉行，今年首次結合「原住民三鐵挑戰賽」，涵蓋路跑、自行車及傳統射箭三項賽事。自107年起舉辦至今已邁入第8年，活動透過推廣互新聚落的野生梅花資源，帶領參與者深入部落體驗在地文化，同時帶動地方消費。同時，為提升仁愛鄉原生種與有機梅樹的經濟價值，鄉公所結合各村發展協會與社區力量，推動一系列採梅、製梅體驗活動，並以「梅」的生長週期為主題規劃遊程，強化「三酸」農特產的行銷曝光，促進觀光與農業收益。

【第三屆賽德克櫻花季馬拉松，串聯四村打造嘉年華盛會】

第三屆賽德克櫻花季馬拉松將於2026年2月27日至28日在春陽村櫻花大道登場。活動路線串聯春陽、精英、都達、德鹿谷4村落，跑者可在盛開的櫻花景致中盡情奔馳，於揮灑汗水之際挑戰自我。兩天一夜的活動內容豐富，包含「選手櫻空饗宴」、「櫻花市集」及部落展演、手工藝及農特產品展售，推廣在地文化與產業，凝聚社區共識。仁愛鄉公所表示，將透過本活動逐步建立具嘉年華特色與年度指標性的「櫻花季馬拉松」品牌形象。此外，活動透過文化展演與體驗，鼓勵鄉民參與運動，提倡健康生活，並促進遊客與部落的深度交流。

【官產學社攜手打造仁愛鄉深度旅遊品牌】

仁愛鄉公所表示，透過活動接力登場，以此三大觀光文化盛事帶動新年旅遊熱潮。未來將持續整合自然景觀、運動休閒與族群文化資源，達成健康促進、文化傳承與觀光發展的多元效益。以「官、產、學、社」，公私協力模式，深化地方創生與青年參與，逐步形塑仁愛鄉打造為南投縣深度旅遊與文化體驗的旅遊品牌，邀請民眾在四季更迭中走進仁愛，親身感受部落的真實與美好。（圖／記者石振賢攝）