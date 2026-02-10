仁愛長庚合作聯盟醫院「金馬迎春」 書法名家齊聚揮毫送福

▲為迎接農曆丙午馬年，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）於農曆年前舉辦「金馬迎春揮毫賀歲」活動。（圖／大里仁愛醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】為迎接農曆丙午馬年，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）於農曆年前舉辦「金馬迎春揮毫賀歲」活動。現場名家墨香四溢，龔嘉德院長更帶領院方高層展示象徵核心價值的特製春聯，並走訪門診區致贈「大吉大利」平安橘，陪伴社會大眾平安迎向嶄新的金馬年。

本次活動由大里地區文史專家阮德揚老師擔任總召集人，邀集洪傳旺老師、陳中庸老師、劉達隆老師、姚吉聰老師及余麗君老師等六位書壇名家，現場開筆揮毫象徵吉祥如意的「金馬來好運旺」賀歲詞句，為全院同仁與民眾獻上誠摯的新年祝福。

儀式中，龔嘉德院長、黃挺碩副院長與黃俊元執行長更特別展示由名家精心書寫的「仁愛長庚」、「健康守護」、「深耕大里」三幅春聯，象徵仁愛與長庚體系緊密合作後，將持續扎根在地，成為台中大里地區最堅實的醫療後盾。

隨後名家們現場揮毫，將祝福融入春聯中，吸引眾多民眾駐足領取。龔嘉德院長同時親自準備了鮮豔飽滿的橘子，走訪門診候診區，逐一將象徵「大吉大利」的橘子親手送到病友與家屬手中，親切叮嚀保重身體，讓原本嚴肅的醫院充滿了過年的喜氣與人情味，不少民眾收到橘子後直呼：「拿到了院長致贈的大吉大利，今年一定很順利！」紛紛對醫院的用心與溫暖表達謝意。

龔嘉德院長表示，醫院不只是治療疾病的場所，更是傳遞關懷的空間。考量春節九天連假期間民眾的就醫需求，仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）秉持醫療服務不中斷原則，於大年初一至初三特別開設呼吸道類流感特別門診，有效分流急診人潮，提供即時醫療。另外規劃有內科、兒科看診時段，守護鄉親健康平安過好年。