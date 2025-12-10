仁愛長庚攜手旭力健身 解析肌肉幫浦效應 重啟癌友運動信心

講師教導學員自我檢測是否習慣使用胸式呼吸。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】癌症治療後的康復之路，除了與疾病共處，如何改善身體的副作用更是提升生活品質的關鍵。仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）日前邀請旭力健身教練辦理「癌後照護淋巴水腫保健課程」，透過專業教練帶領病友透過科學化的運動與呼吸練習，學習緩解肢體腫脹不適，重拾對身體的掌控感與信心。

癌症照護不應只停留在治療，更要延伸至生活的全方位支持。淋巴水腫是許多癌友術後常見的困擾，不僅造成皮膚緊繃、活動受限，更可能影響情緒與生活品質，透過與專業健身團隊的合作，打破「生病就不能動」的迷思，教導大家如何動得安全、動得有效。

講師示範坐姿抬腳，利用肌肉收縮促進淋巴回流，幫助癌友改善水腫。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本次課程邀請旭力健身的王品蓁（Janet）教練擔任主講人，王教練深耕健身產業多年，擁有 ACE-CPT美國運動委員會私人教練及多項動作整合與呼吸評估的專業證照，開場首先以淺顯易懂的方式，解說淋巴系統如同身體的「回收系統」，負責組織液回收與免疫防禦，當淋巴回流受阻時，適度的運動介入比完全不動更為安全且必要。

課程中介紹了「肌肉幫浦效應」的概念—透過肌肉的收縮與放鬆，對淋巴管產生擠壓，進而推動液體向上流動；而關節活動所產生的「關節幫浦」同樣有助於液體回流。她強調訓練原則應以「低到中強度」優先，循序漸進，並提醒病友避免高溫環境與長時間的等長收縮動作 。

「呼吸，是唯一我們24小時都在做的運動。」王教練在實作環節中，特別重視呼吸的調整，帶領參與者進行「呼吸檢測」，觀察吸氣時胸腹的擴張情形，並示範如何透過橫隔膜主導的全呼吸來活化副交感神經，放鬆身體並促進循環。在動態實作部分，現場病友在教練指導下，練習了「雙手過頭繞圈」、「手掌開合運動」以及下肢的「抬腳」與「踮腳」等居家復健動作，這些看似簡單的動作，只要配合正確的呼吸頻率，不僅能疏通淋巴結，更能有效改善肢體沈重感。

本次活動在學員們熱烈的問答交流與互動中圓滿畫下句點。學員紛紛表示，過往對「運動導致淋巴水腫加劇」的迷思得以破除，透過課程親證了正確的肌肉收縮才是最有效的消腫推手，收穫了重啟運動的信心與科學方法。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）表示，透過推廣此類實證為基礎的健康教育課程，希望引導更多人以科學化、正向積極的態度面對疾病，讓癌友及家屬在抗癌旅程中不再感到孤單無助。