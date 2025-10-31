仁武區產業發展帶動人口暴漲 黃飛鳳促重視交通及醫療需求

高雄市議員黃飛鳳提醒市府，隨著產業發展帶動就業與人口移入，交通規劃與醫療資源必須同步跟上，不能讓地方成為「只有廠、沒有生活」的城市。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃飛鳳卅一日提醒市府，隨著產業發展帶動就業與人口移入，交通規劃與醫療資源必須同步跟上，不能讓地方成為「只有廠、沒有生活」的城市。

黃飛鳳說，中山大學醫學院原定拚二○二三年底啟用，政府也已配合變更都市計畫，通檢轉為文教用地。但市府新聞提到中山大學醫學院將確定設於國際商專用地，她就想問仁武區呢？

黃飛鳳指出，目前仁武區已有多項重大開發計畫同步進行：包含高屏二快、國道七號以及七點三五公頃仁武科技產業園區預計引進AI研發、測試、人才培訓與半導體供應鏈，共帶來近二千個工作機會。

她提到，林副市長臉書也甚至提及參考日本熊本縣因應台積電設廠經驗，提前規劃通勤動線、生活圈與醫療設施，既然這樣那高雄就也要「超前部署」！不只是楠梓，仁武更需要。

黃飛鳳強調，請都市計畫委員會重視仁武區的人口暴漲與同步的交通及醫療需求。