仁武觀音湖整建轉向防洪優先 林岱樺促中央列最優先核定
為提升地方防災韌性與整體環境品質，立法委員林岱樺9日於仁武觀音湖觀水宮前舉行「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘，邀集經濟部水利署、高雄市政府水利局、觀光局及市議員黃飛鳳、江瑞鴻等人共同研商。原規劃以串聯全長1,780公尺環湖步道及自行車道、爭取4,500萬元經費為主軸的建設案，經討論後拍板調整方向，確立以「加強調洪設施」為最優先目標，並同步推動中央與地方審查作業期程。
↑圖說：林岱樺9日於仁武觀音湖觀水宮前舉行「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘。（圖片來源：林岱樺服務處提供）
林岱樺指出，面對極端氣候帶來的強降雨威脅，公共建設必須以安全為前提，並兼顧景觀與宜居品質。她強調，「安全是建設的底線，美感是宜居的體現」，在與地方民代及相關單位充分交換意見後，會議達成共識，請市府觀光局與水利局修正計畫內容，優先強化觀音湖的滯洪與調洪能力，並要求於115年3月6日前提報修正計畫至水利署。
經濟部水利署代表會中承諾，待修正計畫送達後，將於5月底前完成審查，並評估納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，以最優先順序辦理核定，展現中央對地方防洪建設的支持。
↑圖說：「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」除防洪功能外，地方也關注景觀與生活機能提升。（圖片來源：林岱樺服務處提供）
除防洪功能外，地方也關注景觀與生活機能提升。市議員黃飛鳳在會勘中強調，觀音湖入口意象與整體景觀設計，攸關仁武區發展定位，應充分納入仁福里辦公室及地方居民的建議。會議結論要求觀光局於115年5月前完成設計規劃，6月底前完成施作，兼顧行政效率與工程品質。
此外，為強化生態環境與綠覆功能，與會單位亦建請水利局加速辦理原生樹種栽植與補植作業，結合規劃中的1.8公里步道系統，打造兼具滯洪能力與自然生態的綠色廊帶。
此次會勘在中央與地方協調下，將原本以遊憩為主的建設案，轉型為以防災為核心的整體改善計畫。未來觀音湖不僅可望成為串聯步道與休憩設施的景點，更將肩負提升防洪韌性、守護居民生命財產安全的重要功能。
其他人也在看
補助預算剩68億！家電汰舊換新「折5000」要沒了 經濟部：今年最後一年
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導為加速淨零建築與能源轉型，經濟部能源署指出，家電汰舊換新補助政策獲得民眾與業界熱烈響應，今年為計畫最後一年，目...
礁溪旅館頂樓堆滿寶特瓶引憂 環保局：私地無法罰
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭礁溪一間溫泉旅館的頂樓，被堆滿瓶瓶罐罐，除了有大量的保特瓶甚至還放沙拉油桶當地的風勢很強，民眾擔心雜物會墜落，更擔心茲生病媒蚊。無奈的是環保局去檢查沒有聞到異味，無法開罰只希望業者多加注意衛生和安全。眼前沒有樹海，卻有一片塑海，整個屋頂上，塑膠寶特瓶堆好堆滿，幾乎看不見頂樓原先模樣，這些瓶子有大有小，不乏夾雜一些雜物，還有好幾桶沙拉油，在旁邊堆成小山，附近住戶見到這幕，直呼太誇張了。民眾說：「抽菸啊，如果丟到那裡，燒起來怎麼辦，太離譜了嘛，沒看過。」這地點，就在宜蘭縣礁溪鄉，有民眾經過，發現這溫泉旅館頂樓，堆滿寶特瓶罐，擔心有安全疑慮，從下往上看，確實可以看到，有些瓶罐都已經凸出，看起來風一吹，就有墜落危險，也有人擔心，會不會衍生病媒蚊問題，或者堆積發出惡臭。記者VS.民眾說：「(如果你看到，經過的話，會不會擔心)，一定會的啊。」記者VS.民眾說：「昨天(8日)那個風大到，樹都快被吹倒，這個如果風太大，可能會掉下來啊，飛到其他地方怎麼辦。」民眾說：「走過去萬一被砸到，會很危險，我可能會繞過它那邊，或者是走騎樓裡面這樣子。」不過業者表示，是母親在頂樓種菜，利用寶特瓶灌水，再跟紙箱一起覆蓋在泥土上，是種地瓜葉用的，而環保局接獲檢舉，跟業者上樓稽查，雖然發現大量瓶罐，但蓋子緊閉沒有異味，加上場地屬於私有場所，依環保法規無法開罰。去年這些瓶罐就已經出現，業者補充，瓶子都洗過不是垃圾也不臭，但宜蘭縣府表示，仍會不定期派員勸導，希望業者自行移除，也會函請鄉公所確認，是否涉及公安問題，畢竟快過年了，大家都希望平平安安，別看到天降瓶瓶罐罐。 原始連結
台中爆發禽流感！雞蛋、雞肉還能吃嗎？會傳人嗎？醫：除了半熟蛋，這種調味料也要少吃
近日台中市豐原區一處蛋雞場出現大規模雞隻死亡事件，經檢驗確認感染H5N1禽流感病毒。此事件引發民眾對雞蛋與雞肉安全的關注，也提醒大家，防範禽流感仍不可掉以輕心。禽流感是一種會感染禽類、造成高死亡率的A型流感病毒，近年在多國皆有疫情通報，也曾對國內蛋品供應造成影響，防疫議題不容忽視。許多人好奇，遭感染......詳全文
埔里 垃圾輻射過量 疑源自化療者紙尿布
南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運，導致重達18噸的垃圾暫置於垃圾堆置場，也讓第一線清潔人員曝露在危險之中。核能安全委員會（NSC）看新聞後9日主動攜帶設備到埔里清潔隊檢測，研判應是家戶民眾接受化學治療，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑所致。
繼「青蛙三溫暖」之後，基因轉殖能擋下青蛙的壺菌病嗎？
一隻隻青蛙排排坐在溫室孔洞裡，在冬季享受「個人湯屋」，同時抵禦真菌的侵襲——這是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）保育生物學家瓦德爾（Anthony Waddle）的得意...
雲林春節各鄉鎮垃圾清運時間出爐 做錯最高罰6000元
春節9天連假從本週六開始，雲林環保局公布春節期間20鄉鎮市清潔隊垃圾清運時間表，2月16日除夕各公所都調整清運，17鄉鎮年初一（17日）至初四（20日）停止清運，麥寮僅初一無清運，初二至初五中午12點開始清運、口湖及四湖初四上午8點開始清運。
南投埔里垃圾輻射值超標 核安會揪元凶：化療藥劑殘留
南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運事件，導致重達18噸的垃圾暫置於垃圾堆置場，也讓第一線清潔人員曝露在危險之中。核能安全委員會（NSC）看新聞後今（9日）主動攜帶設備到埔里清潔隊檢測，研判應是家戶民眾接受化學治療，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑所致。
影集《動物園》2/20 Disney+全球首播 高雄壽山動物園成主要場景
【記者 王雯玲／高雄 報導】由「高雄劇」投資製作並在高雄拍攝取景的影集《動物園》，攜手壽山動物園揭開動物園後場
壽山動物園躍上國際串流 影集《動物園》2月20日Disney+全球首播
由「高雄劇」投資製作並在高雄拍攝取景的影集《動物園》，攜手壽山動物園揭開動物園後場的日常樣貌，打造臺灣首部以動物園為背景的職人劇，並將在2月20日《動物園》於Disney+線上全球首播。
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
閃兵遭求刑2年8個月！陳柏霖丟實境節目主持棒 13年女友庭瑄婚禮慘延期
陳柏霖近來深陷閃兵案風波，演藝事業面臨前所未有的危機。繼去年10月遭到檢方起訴並求刑2年8個月後，他的工作全面停擺，代言與戲約全數喊卡。根據「鏡週刊」報導，由他主持的人氣大型旅行實境節目《出去一下 What A Trip》第二季已展開籌備，但確定不再安排陳柏霖參與主持，等同正式將其除名，這對正處於司法風暴中的他無疑是雪上加霜。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
高金素梅涉貪遭搜索 陳揮文看「這單位」出動驚呼：問題有點嚴重
[Newtalk新聞] 無黨籍山地原住民立委高金素梅疑詐涉助理費，同時查出相關金流有國安疑慮，今（10）日上午其在陽明山住處遭到檢調搜索，並將高金素梅帶回國安站進行訊問。台北地檢署稍早也發聲明說明，此案為法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，資深媒體人陳揮文表示，國安站是專門抓匪諜，若高金素梅違反了國安法的部分，「那這個問題就比較嚴重了」。 北檢稍早發聲明指出，此案為法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。而高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，因此承辦主任檢察官、檢察官於今日指揮國安站調查官，持法院核發的搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並通知高金素梅等共 18 人到案說明。 對此，陳揮文在直播上表示，其實調查局有專門在辦貪污的單位，但國安站是專門抓匪諜的，所以怎麼會是國安站在辦貪污案？他指出，高金已經擔任七屆立委，而在她立委任內，與對岸互動頻繁，使其爭議不斷。只不過之前相關爭議都是停留在政治攻防上，從沒因爲國安法的問題辦，因此今日國安站出動，讓不少人有很多問號。 陳揮文表示，若只是單
林宅血案真相難公開？張景森轟「這單位」阻撓40多年：一點都不懷疑是蔣經國幹的
電影《世紀血案》因取材問題惹議，也連帶掀起民眾對於「林宅血案」的討論，不少人更公開呼籲執政黨應公開真相；前行政院政務委員張景森指出，這起案子之所以無法偵破，就是因為過去40多年來，國安局一直在湮滅證據、阻撓調查，更不諱言表示「一點都不懷疑是蔣經國做的」。更多風傳媒新聞：《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕張景森透過臉書......
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。