仁武觀音湖整建轉向防洪優先 林岱樺促中央列最優先核定

為提升地方防災韌性與整體環境品質，立法委員林岱樺9日於仁武觀音湖觀水宮前舉行「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘，邀集經濟部水利署、高雄市政府水利局、觀光局及市議員黃飛鳳、江瑞鴻等人共同研商。原規劃以串聯全長1,780公尺環湖步道及自行車道、爭取4,500萬元經費為主軸的建設案，經討論後拍板調整方向，確立以「加強調洪設施」為最優先目標，並同步推動中央與地方審查作業期程。

↑圖說：林岱樺9日於仁武觀音湖觀水宮前舉行「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」現地會勘。（圖片來源：林岱樺服務處提供）

廣告 廣告

林岱樺指出，面對極端氣候帶來的強降雨威脅，公共建設必須以安全為前提，並兼顧景觀與宜居品質。她強調，「安全是建設的底線，美感是宜居的體現」，在與地方民代及相關單位充分交換意見後，會議達成共識，請市府觀光局與水利局修正計畫內容，優先強化觀音湖的滯洪與調洪能力，並要求於115年3月6日前提報修正計畫至水利署。

經濟部水利署代表會中承諾，待修正計畫送達後，將於5月底前完成審查，並評估納入「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，以最優先順序辦理核定，展現中央對地方防洪建設的支持。

↑圖說：「觀音湖外埤環湖步道串聯計畫」除防洪功能外，地方也關注景觀與生活機能提升。（圖片來源：林岱樺服務處提供）

除防洪功能外，地方也關注景觀與生活機能提升。市議員黃飛鳳在會勘中強調，觀音湖入口意象與整體景觀設計，攸關仁武區發展定位，應充分納入仁福里辦公室及地方居民的建議。會議結論要求觀光局於115年5月前完成設計規劃，6月底前完成施作，兼顧行政效率與工程品質。

此外，為強化生態環境與綠覆功能，與會單位亦建請水利局加速辦理原生樹種栽植與補植作業，結合規劃中的1.8公里步道系統，打造兼具滯洪能力與自然生態的綠色廊帶。

此次會勘在中央與地方協調下，將原本以遊憩為主的建設案，轉型為以防災為核心的整體改善計畫。未來觀音湖不僅可望成為串聯步道與休憩設施的景點，更將肩負提升防洪韌性、守護居民生命財產安全的重要功能。

更多品觀點報導

超人力霸王現身高雄4漁港 追光任務抽聯名好禮

K-TV學員年增逾四成創新高 攜手電商實戰團隊布局新媒體

