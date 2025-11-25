仁武高中推動國際教育 與日本熊本市千原台高中簽姊妹校合作備忘錄

仁武高中正式與日本熊本市千原台高中簽署姊妹校合作備忘錄（MOU），雙方積極展開國際教育交流活動與課程共建、教師專業成長、AI運用於學習等領域，提升兩校學生跨文化理解與全球競爭力，促進教育資訊共享。(見圖)

主辦單位今(廿五)日說明，根據簽訂內容，雙方將共同推動多項重點合作項目。首先是學生互訪與短期交流計畫，透過寒、暑假期與學期中的短期研習營，讓學生在語言實踐、跨文化體驗與學科探究中獲得實際訓練；其次，教師專業成長與研習方面，兩校將共同舉辦研習營、線上課程與教學觀摩，促進教師教學法與跨國教育視野的提升；此外，國際化課程的共同策劃與課程整合亦納入長期規劃，藉由雙語或雙語加強課程設計，提升學生的語言能力與全球素養。

仁武高中校長余忠潔表示，這次MOU是校方長期國際化戰略的重要里程碑，國際教育交流不僅僅是海外學習的機會，更是培養學生全球觀、批判性思考與協作能力的實踐場域；學校將以學生為本，設計多元化的交流方案，兼顧學科專長與語言學習需求，讓學生在不同文化與教育體制中發展自我、增進學習動機。

熊本市教育長遠藤洋路也發表關切與展望，肯定雙方簽署合作的意義，並強調姊妹校關係的建立有助於促進兩校教育質量的共同提升，並透過學生互訪與教師專業成長，建立長期穩固的國際教育網絡；兩校將以尊重與互惠為原則，開展具有可持續性的合作，讓學生在跨文化環境中學會共融、合作與創新。

後續執行方面，雙方已立即成立聯絡小組，負責統整交換計畫、語言與文化課程整合、師資互訪日程與學生招募事宜；初步規畫構想包括：一年內至少完成一輪學生短期互訪、兩校教師視訊互動與教學觀摩活動、雙語課程視訊觀摩交流，以及建立經常性的師生互動平台。

余忠潔校長指出，國際教育交流不僅是增進學校榮譽與可見度，更是提升學生學習動機、培養跨文化理解與社會責任感的關鍵途徑；透過與熊本市千原台高中的長期合作，雙方期望在未來多年打造穩固且具韌性的國際教育網絡，讓學生在多元文化環境中茁壯成長，為未來的學習與職涯打下堅實基礎。