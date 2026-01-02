仁武高中特殊選才傳佳績 劉士寬、黃玉涵錄取臺大

高雄市立仁武高中再傳升學佳績，國際石化專班同學黃玉涵、劉士寬，憑藉卓越學習能力與科學探究成果，透過大學「特殊選才」雙雙錄取國立臺灣大學；兩位同學皆是由學校國中部直升高中部，成功錄取臺灣大學。其中劉士寬同學並以「榜首」之姿，錄取生物環境系統工程學系。

校長余忠潔表示，兩位同學皆自學校國中部直升高中部，能成功錄取臺大，展現學校長期深耕多元特色課程、科學探究與適性輔導的成果。