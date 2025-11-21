仁武高中X日本千原台高中締結姊妹校合作 推動國際教育長期交流

▲跨海締盟！仁武高中與熊本千原台高中簽MOU推動國際交流。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】仁武高中於11月21日正式與日本熊本市千原台高中簽署姊妹校合作備忘錄（MOU），透過高雄市教育局協助，雙方將在國際教育交流、課程共建、教師專業發展以及AI學習應用等領域展開長期合作，致力提升學生跨文化理解與全球競爭力。

依據合作內容，雙方將推動多項重點項目，包括寒、暑假及學期中短期研習營的學生互訪計畫，讓學生透過語言實踐、跨文化體驗與學科探究獲得實務訓練；教師專業發展方面，將舉辦研習營、線上課程與教學觀摩，促進教學法與國際視野交流；同時，雙語或雙語加強課程的共建亦列入長期規劃，提升學生語言能力與全球素養。

仁武高中校長余忠潔表示，此次MOU是校方國際化策略的重要里程碑，「國際教育交流不只是海外學習的機會，更是培養學生全球觀、批判性思考與協作能力的實踐場域。」他強調，學校將以學生為本，設計多元化交流方案，兼顧學科專長與語言學習需求，讓學生在不同文化與教育體制中成長。

熊本市教育長遠藤洋路也出席簽約儀式，肯定合作的重要性，並表示「透過姊妹校關係，雙方將建立長期穩固的國際教育網絡，讓學生在跨文化環境中學會共融、合作與創新。」

雙方已成立聯絡小組，負責規劃學生互訪、教師觀摩、課程整合及師生互動平台，初步目標包括一年內完成至少一輪學生短期互訪及教師線上觀摩交流。教育界專家指出，此次合作將促進創新教學策略、提升語言能力並拓展學生全球視野。

余校長表示，國際教育交流不僅提升學校能見度，更能激發學生學習動機、培養跨文化理解與社會責任感。透過與千原台高中的長期合作，雙方期望建立穩固且具韌性的國際教育網絡，助力學生在多元文化環境中茁壯，為未來學習與職涯打下基礎。（圖╱仁武高中提供）