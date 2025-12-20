仁海宮捐200萬關懷北捷攻擊受難家庭 張善政肯定宗教溫暖

桃園市長張善政今（20）日中午前往中壢區，出席「財團法人中壢仁海宮建宮200週年五朝福醮圓滿平安福宴」。張善政表示，19日台北市發生重大隨機攻擊不幸事故，社會各界深感不捨，中壢仁海宮主動捐助新台幣200萬元，協助受難者及其家屬度過難關，展現宗教團體即時回應社會需求的溫暖力量。

張善政出席中壢仁海宮捐款北捷殺人事件受難家庭儀式。(圖/桃園市府提供)

張善政指出，仁海宮在關鍵時刻迅速集結董事會與理監事共識，將善念化為具體行動，市府將依仁海宮請託，協助妥善轉贈善款至本次事件的死傷者及其家屬，讓社會關懷能即時送達最需要的人手中。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，值此仁海宮建廟200週年之際，適逢社會發生重大事故，仁海宮決定將五朝祈安圓醮期間結餘款新台幣200萬元全數捐出，期盼在天上聖母的慈悲護佑下，陪伴受難家庭走過艱難時刻，也為社會注入更多善意與溫暖。

中壢仁海宮董事長王介禧。(圖/桃園市府提供)

民政局表示，中壢仁海宮長期投入公益慈善，除本次即時捐助關懷受難家庭外，過去亦多次於國內外重大災害及公共需求發生時，主動挹注資源，協助提升防災救災與公共衛生量能，並與市府及各寺廟攜手推動弱勢關懷計畫，持續以實際行動回饋社會，發揮宗教安定人心的重要力量。

今天包括國民黨立委魯明哲、市議員陳韋曄、李家興、謝美英、黃崇真、魏筠，以及市府民政局長劉思遠、中壢區副區長鄭伊庭、社會局專委羅炤月、中壢仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主委范振修、執行長黃連應等均一同出席活動。

