仁海宮「特等羊」逃家！逆向尬車跑1公里多被抓

桃園中壢仁海宮的「特等羊」，在敬獻給神明的前夕竟然逃家了。（圖／東森新聞）





路上能看到羊咩咩狂奔尬車，這畫面真的很難得，桃園有隻調皮的羊，是桃園中壢仁海宮的「特等羊」，憑藉著77公分長的羊角成為特等羊中的冠軍。但就在敬獻給神明的前夕，這隻羊竟然把繩索磨斷逃家了，還好飼主的兩個兒子及時發現，追了出去，追了一公里多才終於把羊抓回來。

機車騎士一個急閃，因為路上出現一隻羊奔馳在大馬路上。只見後面還有兩名男子，已經跑得虛累累，但是羊咩咩還不累，甚至沿路逆向，踏上逃亡旅程。

特等羊主人劉邦土：「跑兩次了。」

逃家羊就是牠，精力非常旺盛，來回衝刺還想再烙跑一次。看看牠羊角上綁著紅布帶，就知道牠來頭不小。

廟方人員：「要壓，邊邊要壓。」

幾天前才被飼主帶去選拔，牠是為了慶祝桃園中壢仁海宮建廟200週年，脫穎而出的特等羊，廟方人員仔細量測羊角，得要夠長才能敬獻給神明，瞧牠毛色褐白相間，羊角達77公分，壯碩的身型，在8隻特等羊中更被評比為第一名，但牠烙跑已經不是第一次。

特等羊主人劉邦土：「第一次跑掉是我們用拉鍊帶，拉鍊帶不夠韌被拉斷了，昨天（12/15）是因為那個繩索綁著，繩索被牠的羊角磨斷了。」

飼主兩名兒子追了一公里多才逮到牠，其實過去每年中元節都會有神羊選拔的活動。仁海宮今年為了慶祝建宮200周年，12月17日擴大舉辦慶祝活動，召集神豬、神羊、神雞，沒想到第一名的神羊還沒獻給神明，就急著想逃。

仁海宮董事長王介禧：「大神豬有18頭，有10頭是1000斤以上的，那還有我們有8頭羊，最大頭這一隻有2次逃跑的紀錄。」

你說你想要逃，偏偏注定要落腳，特等羊馬路狂奔，還好沒有撞到人或引發事故，飼主可得拴緊，以免不好跟神明交代。

