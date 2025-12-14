仁海宮200週年五朝福醮點燈 中壢媽以文化力串聯世界





「財團法人中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典」13日晚間盛大登場，桃園市副市長蘇俊賓與會表示，啟燈儀式的精彩瞬間得來不易，背後是團隊辛勞籌備一年多的成果。仁海宮建宮200週年是桃園的重要盛事，市府也跨局處全力協助，展現對宗教文化傳承與地方盛事的高度重視，也讓世界看見中壢媽祖精神。

蘇俊賓指出，仁海宮200週年五朝福醮啟燈，包含聖母壇、北帝壇、觀音壇、天師壇、福德壇等，每一座都是精彩的藝術品，裡頭的傳統造型塑像隨著設置的自動機械規律作動，保留著原汁原味的精神，值得大家細細欣賞。



桃園市副市長蘇俊賓於啟大典中致詞。





蘇俊賓說，仁海宮不僅是桃園國門之都最重要的媽祖信仰中心，更是「世界的仁海宮」。本次福醮活動藉由宗教藝術與信仰，努力串聯國際，現場匯聚來自美國西雅圖、南非開普敦、日本高円寺、泰國南瑤宮等各國友宮，透過宗教儀典與文化交流，讓中壢媽祖精神跨越國界，讓世界看見臺灣深厚而溫暖的宗教文化力量。

中壢仁海宮董事長王介禧指出，感謝福醮醮務局主任委員范振修及相關團隊歷經一年多的用心籌劃，使本次五朝圓醮慶典得以順利展開，也感謝廣大信眾大德長期支持，讓這項宗教盛事得以延續與傳承。



「財團法人中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典」盛況。





民政局表示，中壢仁海宮為慶祝建宮200週年，特別舉辦祈安五朝福醮「醮壇啟燈大典」，透過啟燈儀式象徵光明啟程、福運降臨，也正式宣告今年五朝福醮系列活動全面啟動。本次同步啟燈的五座醮壇，象徵五方同明、護佑全民，祈願家家戶戶平安順心，為中壢注入更多繁榮與活力。

出席啟大典貴賓包括立法委員魯明哲、市議員劉曾玉春、客家事務局長范姜泰基、警察局長廖恆裕、消防局長龔永信、市府民政局副局長藍品畯、中壢區長李日強、平鎮區長蕭巧如、桃園郵局局長康嘉芳、中壢仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員范振修、執行長黃連應等。

桃園市副市長蘇俊賓出席「財團法人中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典」。





