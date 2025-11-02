仁美文教基金會結合陸軍校友會 齊心募愛關懷花蓮榮家

財團法人仁美文教基金會，結合陸軍校友會力量，募集善款前來花蓮榮家慰問榮民長輩，傳遞社會溫暖與祝福。(花蓮榮家提供)

記者林中行／花蓮報導

財團法人仁美文教基金會致力關懷弱勢群體，長期熱心公益，積極參與社會公益活動，為有需要的榮民眷募集各項物資、善心捐款，也贊助榮民眷活動經費及急難救助等，秉持回饋社會的心意，二日「關懷花蓮地區榮民眷」公益活動，結合陸軍校友會的力量，募集善款前來花蓮榮家慰問榮民長輩，傳遞社會溫暖與祝福。

花蓮榮家表示，此次活動由仁美文教基金會發起，獲得基金會會員與陸軍校友會熱情響應，率領社團法人台中市陸專校友會、台中市領導士官班校友會、桃園市領導士官班校友會及花蓮縣領導士官班校友會等成員共同參與。

花蓮榮家指出，各地校友會成員展現團結精神，以實際行動表達對榮民長輩的敬意，其中，也前往關心因光復堰塞湖受災安置榮家的長輩江添昌，讓江伯伯深刻感受到社會各界的愛心支持。

仁美文教基金會董事長顏國明表示，榮民前輩們為國家奉獻一生，值得社會持續關懷與感念。此次活動感謝許多善心人士共同加入關懷行列，攜手慰問榮民前輩；一方面基金會也將持續落實回饋社會與關懷弱勢的宗旨，希望讓榮民長輩感受社會的溫度與尊敬。

花蓮榮家主任游文勇表示，僅代表榮家表達最誠摯的感謝，他指出，基金會與各地校友會的愛心行動，不僅帶來實質援助，更帶來精神鼓舞，體現「施比受更有福」的社會真情，溫暖人心。

游文勇強調，未來榮家將持續與社會各界合作，推動關懷榮民長輩及眷屬的各項服務，期盼在各方愛心力量的支持下，共同打造溫馨、安定的生活環境。