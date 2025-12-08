仁義潭全新地標「樂山樂水」揭幕
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣文化基金會首度與台灣自來水公司第五區管理處合作，邀請陶藝大師李俊蘭授課，指導番路鄉內甕國小及內甕社區青銀世代，歷時5個月，創作總高度近3公尺、寬4公尺陶藝作品，5日在仁義潭水庫步道正式揭幕，為嘉義最重要的水資源暨觀光勝地增添最美地景藝術。
文基會執行長陳尚雍指出，作品命名「樂山樂水」，以水資源與嘉義縣山的意向為主題設計，包括柿子、茶葉、咖啡、番茄、稻米、香蕉及哈密瓜農產品入列，象徵水源是國家重要資產，顯現嘉義縣是物產豐饒耕作的沃土，不僅可以欣賞湖邊水色風光，也能在作品中發現嘉義的美。
李俊蘭說，以往社區及學校都做實用器物或陶板牆，今年首次做大型陶藝雕塑立體作品，內含水資源概念、嘉義縣大阿里山的形象及農特產蔬菜水果，這次也特別利用水庫清淤當作材料，環保再應用，變成栩栩如生的咖啡豆，為藝術雕塑向前跨進一步。
李俊蘭表示，這次更有幾項超越以往的紀錄，包括內甕國小全校年級學生一起參加，而社區也是平均年齡最高的一次，最高齡98歲的阿嬤也參與其中，看到師生、長輩熱情參與，很敬佩與感動。
樂活人文發展協進會社區承辦李秋惠分享，長輩的感觸除了緬懷還有一種驚喜，以前為了生活打滾，退休後有幸用雙手捏泥土創作屬於自己的手藝，把泥土從地上拿到桌上再拿到台上，是一個很大的轉換，以前泥土是為了賺錢，現在則變成心靈成長轉換的契機，透過大家的雙手呈現屬於大地之母的成果，非常有趣又有意義。
校長陳弘輝強調，內甕國小去年轉型成KIST實驗學校，透過這次藝術下鄉，學校教給孩子的不只有知識，還有一起長出品格力，不畏失敗挫折完成作品，在這個歷程中學會道歉、傾聽、尊重。學生王怡文開心表示，在這個課程上可以做任何你喜歡的東西，最後放進去燒窯上釉後，變成很好看的作品，是很難得的經驗。
台水公司武經文副總經理表示，很榮幸今天與大家一起見證融入地方文化與水資源精神的陶藝作品揭幕，未來台水也持續與地方合作，深化水資源結合地方美景、文化的可能性。
翁章梁說，在公共空間放置大家的作品非常不簡單，尤其是社區長輩與學生親手做出來的更難得，大家都有親手製作某一部分再拼湊而成，遊客到仁義潭湖畔就能欣賞有感情、有溫度的公共藝術，很開心看到青銀世代在作品裡尋找自己的痕跡。
揭幕包括嘉義縣長翁章梁、番路鄉長蕭博勝、台水公司武經文副總經理、內甕校長陳弘輝、內甕村長張景添、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長李碧菁及文基會執行長陳尚雍等貴賓共同揭幕，場面溫馨。
