仁義潭喊渴 蓄水量砍半現浮島

進入枯水期，嘉義仁義潭水位下降，水庫出現多座「浮島」，民眾擔心會有用水受限的問題。（呂妍庭攝）

進入枯水期，嘉義地區近兩、三個月降雨量大減，供應嘉義地區民生與工業用水的仁義潭、蘭潭水庫蓄水量持續下滑。其中，仁義潭蓄水量17日最新統計已跌破5成，加上仁義潭湖面出現多座「浮島」，民眾擔心缺水危機將提早浮現。不過，水利署南區水資源分署強調水情穩定，目前已加大跨區調度供水機制，確保雨季前供水無虞。

水利署防災資訊網資料顯示，至昨天為止，仁義潭蓄水率49.1％，蓄水量1206萬噸；蘭潭水庫到16日蓄水率55.2％。南區水資源分署副分署長陳柏宗指出，仁義潭與蘭潭水庫屬彼此聯通的「母子水庫」，至昨天下午4時，蘭潭及仁義潭蓄水量合計1707萬噸，約50.5％，目前嘉義地區水情正常，蓄水量還在安全範圍內，尚無任何限水管制措施。

陳柏宗說，每年進入枯水期，水庫水位下降是正常現象，今年至今並沒有蓄水量比去年同期特別低的情形。由於大嘉義地區每日用水需求約在25萬至30萬噸之間，水利署已透過調度，由雲林調度清水約8.5萬噸，另由台南地區調度水量約12萬噸，其餘由蘭潭及仁義潭供應，每天出水量控制在9萬噸以下，目前尚不至於會亮燈示警。

南水署說，透過跨區支援與出水管控機制，可以有效拉長仁義潭與蘭潭兩座水庫的使用天數，嘉義地區目前水情穩定，但面臨極端氣候，大家仍要保持節約用水的習慣，確保大嘉義地區用水的安全。

為保持水庫蓄水能力，延長水庫壽命，自來水公司第五區管理處每年都會執行仁義潭水庫清淤工程，去年2萬立方公尺的目標已達成，今年水利署訂下目標，預計要清淤3萬立方公尺。

台水第五區管理處副處長蕭博元表示，清淤工程不會中斷，因清淤主要在枯水期間作業，由重機具把水底下的淤泥挖除。由於挖出的汙泥含水量高，會先暫置在減水區曬乾，等含水量變少再外運處理。目前挖除清淤已告一段落，廠商正開展曬乾淤泥外運作業。