仁義潭水下清淤達標 確保水庫效能

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕供應嘉義地區民生與工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，雖進入冬天枯水期，但仍有一定的蓄水率，根據水庫即時水情，今天上午7點仁義潭蓄水率63.2%、蓄水量1555.64萬噸，蘭潭78.7%、724.5萬噸，兩水庫合計蓄水量2280萬噸，至明年夏季供水無虞。

原本自來水公司第五區管理處今年3、4月間就要啟動陸上清淤作業，先將水排往蘭潭，致仁義潭庫底出現青青草原、幾乎乾涸的景象，但就在重機具進場開始執行清淤工作之際，雨季提前報到，陸上清淤被迫停擺。

為達成今年清淤2萬立方公尺目標，第五區管理處啟動仁義潭水下清淤工作，11月中旬起水下挖掘機具進場，在不放空水庫情況下進行「水面下挖泥」。挖出汙泥先暫置減水區，待降低含水率後再運出，目前已經完成清除2萬立方公尺淤泥的年度目標。

第五區管理處指出，目前兩座水庫合計蓄水量還有2280萬噸，水情還算不錯，但未雨綢繆，每天仍由台南烏山頭水庫北幹線與雲林湖山水庫調度支援， 確保嘉義區民生及產業供水無虞。

仁義潭水庫進行水下清淤挖出的淤泥暫置減水區。(記者蔡宗勳攝)

進入枯水期，仁義潭水庫進水量並不多。(記者蔡宗勳攝)

仁義潭水庫率水率63.2%的湖光山色景象。(記者蔡宗勳攝)

