仁義潭蓄水量砍半 出現浮島

仁義潭水庫出現浮島，民眾憂水情。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村∕嘉義報導

入冬枯水期，嘉縣市民生及工業用水來源、仁義潭及蘭潭水庫，自上月起未降雨，加上冬季用水需求持續、春節將近，用水壓力浮現。近日民眾發現，仁義潭湖面陸續出現多座「浮島」，進水口水量也明顯縮小，對後續供水憂心。尤其仁義潭又被環境部列為「優氧化水庫」，可動用有效蓄水量本就有限，在少雨情況下，水情變化更顯敏感。

對此，水利署南區水資源分署指出：截至二０二六年一月中下旬，仁義潭蓄水率已跌破五成，與蘭潭水庫合計蓄水量約一七一四萬噸。由於進入枯水期且降雨量大減，水位持續下滑，導致原本淹沒在水下的沙洲小島（浮島）紛紛露臉，甚至出現潭底龜裂的現象。

水資源分署表示，目前的蓄水量仍在安全範圍內。透過與蘭潭的「母子水庫」聯通運作，並啟動跨區調度（由雲林支援約八點五萬噸、台南支援約十二萬噸），預計在雨季（梅雨）來臨前供水無虞。部分水位調降也是為了配合後續的清淤前置作業，以增加未來水庫的蓄水空間。

分署強調，雖然目前供水穩定，但因極端氣候影響，水利署仍呼籲民眾保持節約用水的習慣，確保大嘉義地區的長遠用水安全。