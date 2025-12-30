仇中走不通 護台須政軍並行

1996年台海危機，中共飛彈打到基隆、高雄外海，事隔30年，這次中共軍演，使用PCH-191發射便宜的火箭彈，就精準打到家門口，再往前推就是台北市了。30年的兩岸軍力變化，中共對台軍事威脅手段，已非吳下阿蒙。

這次中共軍演，首先要關注美國總統川普竟然說「中國過去20年來一直在台海地區舉行海上軍演」，如此「平靜」態度，與當年柯林頓總統在中共飛彈威嚇台灣後，立即派航母進入台海，反應截然不同。同樣地，2022年前美國國會議長裴洛西來台，中共針對性環台軍演，拜登總統派遣航母在太平洋鎮住場面。

廣告 廣告

如果川普視台海是中共地盤，共軍演訓理所當然，而且「已有20年之久」，賴清德政府就要警覺問題的嚴重性了。

其次，中共有4艘兩棲攻擊艦位於東部海域、西太平洋一帶參加軍演，照中共所公布，昨天下午演練的是奪取花蓮港；事實上，中共也可演練由台東知本海灘上岸，占據志航與豐年空軍基地，以東指部或花指部的薄弱兵力，無論共軍占東部港口或機場，可能都擋不住。

再者，中共這次軍演，軍方雖事前研判徵候，國防部長顧立雄在周一就坐鎮，但中共不到48小時的演練相當迅速，攻擊又快又準，如此操演節奏，若轉變為犯台攻擊，美日等國際支援根本來不及反應，國軍真的只能靠自己防衛。

30年前，中共飛彈打到家門口，國軍海空戰力還有與中共一搏機會，中共當時也只敢計畫奪一離島；30年後的今天，中共火箭彈打到家門口，可見台灣要保護自己，與中共打交道須政軍兩手並行，仇中抗中是走不通的路。